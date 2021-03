Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I det gamle svømmeanlegget Sentralbadet i Bergen sentrum er det rigget opp for å kunne vaksinere 826 bergensere hver dag.

Nå er salen et tydelig bilde på hvor lite vaksinering som skjer utenfor fastlegekontorene.

De 72 stolene som er stilt opp i det gamle svømmeanlegget står for det meste tomme. Tirsdag ble det bare satt 190 vaksinedoser i Sentralbadet – 610 mindre enn det er kapasitet til.



Samtidig står seks andre idrettshaller og lokaler i byen klare eller snart klare til massevaksinering.

«En stor utfordring»

Stans av AstraZeneca-vaksinering og få tilgjengelige doser av andre vaksiner gjør at det neppe blir særlig folksomt her på en god stund ennå.

I en fersk rapport slår kommunen fast at vaksineringen er på et kritisk punkt.

«Vaksinasjonsarbeidet er en stor utfordring for tiden», skriver smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen kommunes ukesrapport for uke 10.

– Bergen kommune er nå rigget for å kunne håndtere massevaksinasjon av flere tusen personer hver dag. Dette vil kunne trappes opp i betydelig grad så snart vi får tilgang på mer vaksiner, skriver smittevernoverlegen.

VIL VAKSINERE MER: – Vi klør i fingrene etter å komme i gang og gleder oss til det kommer flere vaksiner til Bergen, sier driftsansvarlig på vaksinestasjonen, Hossein Tehrani. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Tomt på sykehuset

For selv om kommunen er klar til massevaksinering, er det kun Pfizer-vaksinen som er tilgjengelig. Og tilgangen på denne er foreløpig sterkt begrenset.

Denne uken får kommunen 2634 doser av Pfizer-vaksinen, som i hovedsak går til å vaksinere personer i aldersgruppen 80–84 år.

I Helse Bergen har vaksineringen av helsepersonell stoppet helt opp. Kun en håndfull etternølere skal få dose to av Pfizer-vaksinen.



– Vi er helt tomme, sier Stig Harthug, som er leder for seksjon for pasientsikkerhet på Haukeland universitetssjukehus.

Harthug legger til at det ikke er definert som en kritisk situasjon, men at det er et resultat av måten vaksinene fordeles på.

TOMT: 12. januar gav sykepleier Julie Øyen (th) vaksine til kollega Mari Hauge Hammersland på Haukeland sykehus. Nå er Helse Bergen tom for vaksiner. Foto: Marit Hommedal / NTB

40 prosent vaksinebrems

Denne uken får Bergen alene 2634 doser av Pfizer-vaksinen, som i hovedsak går til å vaksinere personer i aldersgruppen 80–84 år.

Det er nær halvparten av det totale antall vaksiner som kom i uke 10. Da utgjorde AstraZeneca-vaksinen over halvparten av dosene.

Også nasjonalt har kuttet av den ene vaksinetypen fått store konsekvenser for vaksinetallet.

Det samme viser FHI sine tall. Antall vaksinasjoner denne uken har falt med over 40 prosentpoeng sammenliknet med uke 9 og 10, ifølge deres ferskeste tall.

– Nok til alle voksne i løpet av sommeren

Skal kommunen holde oppe det planlagte tempoet i vaksineringen av befolkningen, er den avhengig av at det leveres nye vaksinedoser til Norge, slik det er varslet skal komme før påske.

På onsdagens pressekonferanse avdramatiserte helseminister Bent Høie (H) situasjonen som er oppstått etter at alarmen gikk om AstraZeneca-vaksinen.

– Vaksineringen av Norge stopper ikke opp, har Høie sagt ved flere anledninger.

GODT HÅP: Helseminister Bent Høie sier de lovede vaksineleveransene vil gjøre at hele den voksne befolkningen kan få tilbud om vaksine i løpet av sommeren. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Høie understreket der at myndighetene har tatt høyde for en situasjon hvor det kunne bli problemer med en av vaksinene.



– Hvis vaksiner fra Pfizer, Moderna og Johnson kommer som planlagt, har vi mottatt nok vaksiner i løpet av sommermånedene til å kunne tilby hele den voksne befolkningen vaksine, sa helseministeren onsdag.

I tillegg får Norge 120.000 ekstra doser av Pfizer i andre kvartal.

Skulle vaksinert helsepersonell

Det håper vaksinesjefen i Bergen vil merkes fort. Men per nå er er vaksinetilgangen i Bergen altså langt lavere enn det kommunen er rigget for.

– Det er ikke fullt trøkk i de kommunale vaksinasjonsstedene nå. Leveransene er på et nivå som gjør at vi fortsatt holder på med gruppene som fastlegene i stor grad vaksinerer, sier prosjektleder for vaksinasjonsprosjektet i Bergen kommune, Elisabeth M. Engelsen.



Det har blitt betydelig lavere aktivitet i de kommunale vaksinasjonsstedene siste uken på grunn av stansen i vaksineringen med AstraZeneca.

Konsekvensen er at færre blir vaksinert og at det kan komme til å ta lengre tid å vaksinere nedover i aldersgruppene.



– Vi skulle vaksinere helsepersonell her, samt noen få personer som ikke har fastleger som kan vaksinere dem, sier Engelsen.

TOM FOR VAKSINE: Seksjonsleder Stig Harthug på Haukeland universitetssjukehus sier sykehuset ikke har mer vaksine å gi personalet. Foto: Elise Angell / NRK

750.000 doser satt

Av alle vaksinedosene som er satt siden 27. desember, er hele 76 prosent Pfizer/Comirnaty, 19 prosent AstraZeneca og 5 prosent Moderna.

Nesten 750.000 vaksinedoser er satt siden starten på landsbasis. 537.000 av disse er Pfizer-vaksinen, 33.400 er Moderna, mens 179.200 av dosene er AstraZeneca.