Vaksinemotstander pågrepet for skadeverk på teststasjon i Bergen

Det var BT som omtalte saken først.

Politiet oppdaget mannen ved 21.20-tiden onsdag kveld. Han skal ha klippet ned skilt på gjerdene på teststasjonen på Festplassen i Bergen sentrum.

– Dette var en uttalt vaksinemotstander. Han ble anholdt av politiet og vi har anmeldt forholdet, sier John-Endre Skeie, seksjonsleder i politiet i Bergen.

Skadeverket ble anmeldt og mannen ble bortvist fra Bergen sentrum.

– Hva han har uttalt har jeg ikke detaljer på, men jeg vet at han hadde med seg et banner som ga uttrykk for at han var vaksinemotstander, sier Skeie.

Mannen er tidlig i 40-årene.

Det er første gang politiet i Bergen håndterer en slik sak i løpet av pandemien.

– Å gi uttrykk for at man er uenig er en viktig rettighet i Norge. Men å utføre skadeverk setter vi ikke pris på, sier Skeie.

– Han vil måtte forvente seg en bøtereaksjon fra påtalemyndigheten.