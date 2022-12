Væpnet politiaksjon i Bergen

Det pågår en væpnet politiaksjon på Minde i Bergen. BA meldte først om dette. En mann i 30-årene har motsatt seg pågripelse og forskanset seg i en leililighet. Mannen er godt kjent for politiet og skal ha brutt et besøksforbud, opplyser politijurist Arne Fjellstad til NRK. Politiet har ikke opplysninger om at det oppholder seg andre i leiligheten, men kan ikke garantere dette.