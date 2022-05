Væpna ran i Bergen i natt

Natt til fredag varslet en ansatt på Esso på Skjoldskiftet i Bergen om at stasjonen var ranet for et pengebeløp. En mann skal ha vist frem en pistollignende gjenstand og truet den ansatte, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding. Hendelsen skjedde i 1-tiden. Gjerningspersonen forlot stedet.

Ronny Andrè Øvrebrotten ved Bergen sør politistasjon sier de har brukt natta og morgentimene på å sikre bevis. Den ansatte på stasjonen ble etter hendelsen tatt vare på av sin arbeidsgiver.

– Vi skal få vitneforklaring fra han i løpet av dagen. Heldigvis ble ingen skadd.

Øvrebotten sier det er sjeldent at de opplever ran der kontanter er målet. Det er enda usikkert hvor mye penger personen fikk med seg.

Mannen skal ha truet med den tilsette med at han hadde en pistol i bukseliningen.

– Våpenet ble aldri tatt opp og det er derfor fremdeles usikkert hva slags type våpen det er snakk om, sier Øvrebrotten.

Politiet har sikret overvåkingsbilder og søkt etter gjerningsmannen uten resultat. Mannen skal være i 20-årene og er omtrent 170 centimeter høy. Politiet ønsker tips på 47696060.