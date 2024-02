Uvisst om ferje går tidleg onsdag morgon

Det blir gjort nødvendig reparasjonsarbeid på ferja på fylkesveg 546 mellom Hufthamar og Krokeide i natt. Fjord1 melder at det er fare for at avgangane klokka 06.40 frå Hufthamar og 07.25 frå Krokeide (rute 2) onsdag morgon blir innstilte.

– Me oppfordrar derfor reisande til å ta avgangane merka med rute 1 i morgontimane, uttalar Fjord1 på vegner av Skyss.