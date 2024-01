Uroa for at mobilen øydelegg for studentane

Det er heilt stille i førelesingssalen på Universitetet i Bergen.

Den einaste lyden er papirark som vert bladd, setningar som vert streka.

Studentane er på kurs i å ta tilbake konsentrasjonen. Ofte er den tapt til mogelegheita mobiltelefonen gjev til å kople seg på resten av verda.

– Hjernen er så vant til å bli overstimulert. Vi skulle eigentleg hatt det slik at vi måtte stenge inne telefonen, seier student i sosialantropologi, Siri Hammer Gjeving.

I to timar har ho og hjernen hennar skjermfri medan ho prøver å dykke djupt ned i pensum.

Djuplesing

Kurset ved UiB er etter modell av eit djupleisingsprosjekt som Universitetet i Oslo gjennomførte for om lag eit år sidan.

Det har spreidd seg til fleire universitet og høgskular.

Bjørn Enge Bertelsen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Studentane skal øve seg på å legge frå seg skjermane for å kunne konsentrere seg berre om ein tekst.

Dette trengst, meiner Bjørn Enge Bertelsen som står bak kurset i Bergen.

– Studentane seier ofte at det er vanskeleg for dei å fordjupe seg i fagtestar. Og det kan eg jo kjenne meg att i sjølv og, seier professoren.

– Vi må hjelpe kvarandre med å finne att konsentrasjonen.

Bertelsen viser til forsking som seier at det er lettare å konsentrere seg når ein les tekstar på papir, utan ein skjerm i nærleiken.

Uro i regjeringa

– Det er klart at vi har ei uro for at skjermbruk og innan høgare utdanning har teke fokus dei siste åra. Det seier Sandra Borch, minister for forsking og høgare utdanning (Sp).

– Å sette seg ned for å lese fagpensum i fred, er viktig for å få utbytte av utdanninga.

Sandra Borch er uroa for at mobilen tek for mykje fokus frå studiane. Foto: Tore Linvollen / NRK

Borch meiner difor ulike kurs og prosjekt på mobilfri djuplesing kan vere heilt naudsynt.

Men kan det vere at det er tekstane og undervisningsopplegget som rett og slett ikkje heng med i tida?

– Det er institusjonane som har ansvaret for det faglege. Og for å gjere det relevant og pedagogisk, seier Sandra Borch.

Og somme stader har byrja å gå vekk frå dei klassiske fagtekstane.

På det juridisk fakultet ved UiO får studentar deler av pensum i eit format som dei er godt vande med. Nemleg som korte videoar på YouTube.

Ph.d. stipendiat Knut Sande har laga videosnuttar til juss-studentane. Foto: Tore Linvollen / NRK

Undervisning på YouTube

– Eg laga dei fordi eg sakna akkurat denne typen videoar då eg sjølv var student, seier stipendiat Knut Sande.

– Eg syntest det var både slitsamt, kjedeleg og tungt til tider, spesielt å lese læreboka.

Han meiner ikkje det vert for enkelt å lage korte videosnuttar om komplekse tema.

– Tvert om gjev eg studentane ei mogelegheit til å fordjupe seg i vanskelege problemstillingar.

Professor Bertelsen ved UiB innrømmer at fagtekstane kan opplevast som keisame.

– Men det er jo nytenking å ha eit kurs som dette for å hjelpe studentane.

I Bergen tek student Siri Hammer Gjevik fram mobilen etter to timar med djuplesingskurs. Ho innrømmer det har vore vanskeleg å la den ligge i sekken.

– Den tar mykje tid frå deg. Det er så lett å ta den opp for å sjekke noko. Det øydelegg så mykje.

Og etter ein kjapp sjekk konkluderer Gjevik med at det ikkje har skjedd så mykje spanande etter to timar med mobilfritt djuplesingskurs.