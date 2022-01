«Facebook bruker ikke mikrofonen på mobilen til å forme annonsene, eller endre det du ser i nyhetsfeeden. Noen artikler antyder at vi lytter til folks samtaler og fra det viser dem relevante annonser, men det er ikke sant. Vi viser annonser basert på folks interesser og annen profilinformasjon – ikke det du snakker høyt om.

Vi har kun tilgang til mikrofonen din hvis du har gitt tillatelse til det i appen vår, og hvis du aktivt bruker en spesifikk funksjon som krever lyd. Dette kan være å spille inn en video, eller bruke en valgfri funksjon vi introduserte for to år siden som inkluderer musikk eller annen lyd i statusoppdateringene dine.

På alle Metas apper ønsker vi å vise deg annonser fra virksomheter som er interessante og relevante for deg. For å gjøre det bruker vi informasjon om hva du gjør på Instagram og Facebook, og på tredjepartssider og apper du bruker. Du kan for eksempel se annonser basert på personene du følger og ting du liker på Instagram, informasjonen og interessene dine på Facebook (hvis du har en Facebook-konto) og nettstedene og appene du besøker.

Men akkurat som på Facebook kan brukerne kontrollere tilgangen til disse annonsene gjennom annonseinnstillinger, alternativer for å skjule og velge bort.

Vi tror at personlig, målrettet annonsering har vært avgjørende for vekst og fremdrift på internett, like mye som den globale økonomien. Vi er også overbevist om at personvern og personalisering kan gå hånd i hånd, og at ikke er et nullsumspill. Å beskytte personvernet og sikkerheten til folks data er grunnleggende for hvordan virksomheten vår fungerer, og det er alles ansvar hos Meta.

Vi har vært ledende i bransjen når det gjelder å gi folk valgmuligheter og åpenhet om hvordan dataene deres brukes, for eksempel via verktøy som «Hvorfor ser jeg denne annonsen», annonseinnstillinger og aktivitet utenfor Facebook

Vi bygger en ny æra med personlig tilpassede opplevelser – der folk har mer kontroll, valg og åpenhet over identifiserbare data, enn noen gang før. Mennesker, bedrifter og skapere har nye muligheter å samhandle, vokse og blomstre.

Nøkkelområdet er personvernforbedrende teknologier (PET) – det gir oss muligheten til å kunne tilby tilpasset annonsering, samtidig som vi behandler mindre personopplysninger.

Alt dette krever større bransjesamarbeid, og vi jobber med blant annet W3C, PRAM + WFA for å oppnå dette (Partnership for Responsible Addressable Media (PRAM), World Wide Web Consortium (W3C) og World Federation of Advertisers (WFA)).»