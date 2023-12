TV-aksjonen 2023 samlet inn 311 millioner kroner

Alle pengene som har kommet inn i forbindelse med TV-aksjonen 2023 er talt opp. Resultatet ble over 311 millioner kroner, opplyser Redd Barna i en pressemelding. Til sammenligning ble det samlet inn totalt 291 millioner kroner i 2022.

Pengene går til Redd Barna sitt arbeid for barn rammet av krig og konflikt i Gaza, Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Tall fra Vipps viser at det har skjedd en endring hos giverne fra tidligere år.



– Givergleden til TV-aksjonen er veldig stor tross en tøffere økonomisk hverdag for mange. I år er det flere donasjoner til TV-aksjonen enn tidligere år. Summen per bidrag er derimot lavere enn i fjor. Det kan tyde på at mange er engasjert og ønsker å bidra selv om det er nedgangstider, sier Nina E. Larsen, leder for TV-aksjonen.

Bøssebærerne som gikk fra dør til dør 22. oktober, sto for 92,6 millioner kroner av totalbeløpet. 40,3 millioner kroner av disse var kontanter, resten kom inn via Vipps. Næringslivet samlet inn hele 53,9 millioner kroner, og skoler og barnehager 29,1 millioner kroner.