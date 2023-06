Trude fikk tre kreftdiagnoser på én gang: – Jeg blir aldri som jeg var før

61-åringen er tilbake i jobb og er bilforhandlerens ansikt utad. Når hun møter kunder, skinner smilet om kapp med glisene som er til salgs bak henne i lokalet.

Men salgssekretæren hos Bertel O. Steen i Åsane har en helt uvanlig og dramatisk historie.

I løpet av et halvt år fikk hun kreft i halsen, brystet, og underlivet. Tre forskjellige og svært alvorlige kreftdiagnoser som måtte bekjempes samtidig.

– Jeg var gjennom åtte operasjoner, seks cellegiftkurer og masse stråling. Legene tok et genpanel på meg for å finne ut hvorfor kroppen min produserte så mye kreft, men de fant ingenting. Det var bare uflaks, sier 61-åringen.

KRAFTIG STRÅLING: Trude har svært nedsatt spyttproduksjon etter å ha fått kraftig stråling i halsen. Foto: Privat

– Ubeskrivelig utmattelse

Til alt hell virket behandlingene. Trude er kreftfri og tilbake i jobb, men hun er ikke som før.

– Etter kreftsykdommen har jeg kjent på en ubeskrivelig utmattelse. Når du er kreftfri og «frisk», betyr ikke det at du er som du var. Jeg blir aldri som jeg var før kreften.

Midt i samtalen må hun plutselig avbryte.

– Jeg er nødt til å svelge, unnskyld. Kan vi begynne på nytt?

Kraftige strålebehandlinger på siden av halsen gjør at spyttproduksjonen hennes er kraftig nedsatt. Det gjør at hun konstant er tørr i halsen. Trude må drikke vann før hun kan fortsette.

– Jeg har også mistet mye av smakssansen. Jeg kjenner ikke smaken av kjøtt eller søte ting, sier hun.

LØP FOR FAREN: Trude Fermann Jensen i 2018, sist hun var med på «Stafett for livet». Den gang løp hun for faren, som døde av kreft. Foto: Hilde Kleppestø

– Unik historie

Til helgen mobiliserer hun alt hun har for å stille opp på «Stafett for livet», et årlig arrangement i regi av Kreftforeningen. Der har hun vært med flere ganger tidligere. Men i år er det annerledes.

Fra å være med som støttespiller, er hun nå en såkalt «fighter» – en overlevende.

– I 2018 var vi en gjeng damer som deltok for å støtte og hylle alle som har kreft eller er berørt. Tenk om jeg hadde visst da at jeg selv skulle bli rammet. Det er godt man ikke vet hva morgendagen bringer.

– Trudes historie er unik, og vi er veldig glade for at hun og andre benytter denne støttearenaen, sier Geir Vangsnes, distriktsleder i Kreftforeningen.

– Noe av det vi vet overlevende etter kreft ønsker seg, er å møte andre som har vært i liknende situasjoner og har erfaring med noe av det samme som de selv har.

Årets første stafett går av stabelen på Askøy på lørdag. Der får Trude selskap av familie og venner som stiller opp for å støtte henne i kampen for et noenlunde normalt liv etter kreftsykdommen.

IKKE ARVELIG: Legene fant ikke noe genetisk disposisjon for kreft. De tre samtidige diagnosene var ren uflaks. Foto: Privat

Vil tilbake i full jobb

Sykdommen har tært på kreftene, men salgssekretæren har vært fast bestemt på å kjempe seg tilbake på jobb. Selv sier hun det viktigste er å komme tilbake i hundre prosent stilling hos Bertel O. Steen med tiden.

– Det er viktig å føle at man har litt verdi, at jeg ikke bare blir «hun med kreft», sier 61-åringen.