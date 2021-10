Tre personer fra Askøy savnet

Alle de tre som er savnet i Tokagjelet på Kvamskogen er fra Askøy. Askøy kommune satte krisestab søndag kveld og har opprettet et pårørendesenter i Møllesalen i Strusshamn.

– Våre varmeste tanker går nå først og fremst til de pårørende. Vi vet at det gjøres en stor innsats på Kvamskogen for å finne de savnede. Vi ønsker å hjelpe og støtte de pårørende, og derfor har vi etablert et pårørendesenter i Strusshamn som vil være åpent fra mandag klokken 16.00. Der vil pårørende kunne snakke med helsepersonell, sier ordfører Siv Høgtun. Pårørende, som ønsker kontakt med kommunen, kan ringe 408 06 186.