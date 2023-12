Trafikkulykker på Osterøy og Askøy

To bilar har kollidert på Klampavikvegen på Askøy. To personar er skadde, men medvitne og oppegåande. Bilbergar er bestilt for å fjerna bilane. Det er ein del kø på staden, melder politiet.

Politiet er på plass på Skoravegen på Osterøy for å hjelpa ein person som har køyrd utanfor vegen. Bilføraren er ikkje skadd.

I tillegg har politiet fått melding om ein påkøyrd hjort. Føraren framstår uskadd, men bilen er skada og står på staden med naudblink. Det har skjed like ved skiløypene ved Rolland.