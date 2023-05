Trafikkulykke i Alver

110 Vest skriv på Twitter at det har vore ei trafikkulykke på fylkesveg 5496 Veråsvegen i Alver. Det skal vere ein bil med to personar involvert. Personane skal vere ute av bilen og tilsynelatande uskadde. Politiet melder om at bilen står i ein skråning. Vegen er stengt fram til bilbergar er på staden.