Trafikkuhell ved Storavatnet

En personbil og en lastebil har vært involvert i et trafikkuhell på riksvei 555 ved Storavatnet ved Loddefjord i Bergen. Uhellet har skjedd mot sentrum, og fører til problemer for trafikken. Klokken 16.08 melder Vegtrafikksentralen at bilen er fraktet bort, og at alle felt er åpne i retning sentrum.