Trafikkuhell ved Fløyfjellstunnelen: – En del kø

Fri ferdsel etter at politiet rykket ut etter melding om et trafikkuhell like før Fløyfjellstunnelen på E39 i Bergen, i sørgående retning. Dette skaper en del kø, skriver Vegtrafikksentralen på X.

Tre kjøretøy var involvert og det var ikke meldt om personskader.

Bilene er fjernet og veien er åpen for fri ferdsel.