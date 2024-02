To personar vêrfast på hytte – i god behald

Røde Kors må hjelpe to personar som er vêrfaste på ei hytte i Voss. Hytta er ved Stora Volavatnet. Røde Kors har kontakt med dei to, melder politiet på Twitter. Personane er uskadde.

Like før klokka 18 kunne politiet melde at skigåarane er komne fram til Voss. Alt skal stå bra til med dei to.