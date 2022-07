To nordmenn identifisert etter flystyrt i Nederland

Lars Haukeland (58) og Filip Haukeland (15) fra Bergen er endelig identifisert og bekreftet omkommet etter flystyrten i Nederland 5. juni.

De to fløy et småfly som styrtet i Caland-kanalen, og ble meldt savnet. Etter to uker ble det gjort funn av to personer, og siden det har norsk politi bistått med identifisering.

– Nå er det to endelig identifisert og bekreftet omkommet. Nederlandsk politi jobber videre med etterforskning av saken, sier politiadvokat i Vest politidistrikt Cathrine Melau til NRK.