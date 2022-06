De to personene ble funnet i helgen og er ikke identifisert, men det kan være de savnede etter flyulykken i Rotterdam.

Pårørende til de to personene er varslet.

Norsk politi bidrar med identifisering av de to omkomne.

En far og hans sønn, Lars (58) og Filip Haukeland (15) fra Bergen, har vært savnet etter at et småfly styrtet i Caland-kanalen ved Rotterdam søndag 5. juni.

Flyet dro fra Bergen Lufthavn Flesland samme morgen. Det ble fotografert på flyplassen rett før det tok av.

Gutten var elev ved Storetveit ungdomsskole i Bergen.

Rektor på skolen, Eli Sture Handeland, sier at skolen flagger på halv stang, og gjør klart for minnestund.

Perioden på skolen etter ulykken har vært tung.

– Det har vært veldig uvirkelig, fordi vi har vært i ventemodus. På en måte er dette det beste av det verste, at de ble funnet, og vi fikk en avslutning på det. Nå kan sorgprosessen begynne, sier Sture Handeland.

Småflyet dro fra Bergen lufthavn Flesland søndag 5. juni. Foto: Martin Alexander Skaatun

Bistandsadvokat: – Trenger ro

Bistandsadvokat May Britt Løvik sier til NRK at familien oppfatter at det er de to savnede bergenserne som er funnet.

Familien ønsker å uttrykke sin takknemlighet overfor innsatsen som er gjort, især leteinnsatsen nederlandsk politi har gjort og samarbeidet de har hatt med norsk politi.

– Nå trenger familien ro til å sørge. Det har vært mange tunge beskjed å få for en mor, ektefelle og storfamilien ellers, sier Løvik.

TRENGER RO: Bistandsadvokat May Britt Løvik sier at familien til de to savnede, trenger ro til å sørge. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Stor leteaksjon

Det har pågått en storstilt leteaksjon etter at småflyet styrtet. Båter med sonar, dykkere og undervannsdroner har lett etter er de savnede.

Etter ulykken er det funnet flere flytende gjenstander i kanalen. Blant annet vrakdeler, en flyvinge og redningsvester.

Flyet skal ha mellomlandet i Tyskland, og var på vei til Frankrike da det styrtet.

Forsøkte å stoppe flyet

Ifølge BT sendte Nederlandsk politi et helikopter etter flyet før det styrtet.

Grunnen var at flyet fløy inn i det kontrollerte luftrommet mellom Amsterdam og Rotterdam, uten tillatelse.

For å kunne bevege seg inn i det kontrollerte luftrommet må en ha klarering. Helikopteret fikk da beskjed om å avskjæret «målet».

Flyet skal ha hatt høy hastighet, og helikopteret klarte derfor ikke å ta igjen flyet.