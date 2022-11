To mindre bruer stengde

Alt av vegar i Vestland er no opent. Det er berre to unntak, nemleg ei bru i Skulestad og ei i Ullensvang som begge er stengde for personbilar. Det melder Vegtrafikksentralen. Faren for sørpeskred er også så godt som over etter flaumen som har herja Vestlandet, fortel trafikkoperatør Kjetil Larsen.