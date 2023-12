To arresterte etter at mann vart funnen skadd i Bergen

Det var fredag formiddag at ein mann i 40-åra vart funnen skadd på ei adresse på Solheim ved Danmarksplass i Bergen. Politiet væpna seg og mistenkte at mannen var utsett for vald.

– Politiet har pågripe to personar. Dei er sikta for kroppsskade mot den fornærma mannen, seier jourhavande politiadvokat Lasse Solheim i Vest politidistrikt til NRK.