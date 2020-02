For den eitt år gamle fritidsbustaden på den 1,4 mål store tomta ved sjøen betalte paret 2,3 millionar kroner.

Men berre tre dagar etter at dei overtok eigedommen, kravde dei kjøpet heva.

Årsaka var at dei då hadde fått kunnskap om eit dobbeldrap som skjedde på nabotomta for over 30 år sidan.

I tillegg fekk dei vite at mannen som i si tid vart dømd for drapa framleis bur der.

Eigedomen paret har kjøpt ligg i bygda Fure i Fjaler kommune i Sunnfjord, og drapet skjedde etter ein langvarig nabokonflikt. Eit eldre ektepar vart drepne og drapsmannen rodde dei ut på fjorden og søkkte dei på djupt vatn.

Dette hevda paret at seljaren burde ha opplyst dei om, før kjøpekontrakten vart underskriven. Kravet vart avvist og dermed enda saka i retten.

– Orkar ikkje bu der

Kjøparane kom utanbygds frå og hadde ikkje kunnskap om historia til nabolaget.

– For kjøparane er bukvaliteten borte, og dei opplever eit så stort ubehag at dei ikkje orkar å bu på eigedommen, hevda advokaten til paret, Pål Kollbeinson Hjelmstad, då saka nyleg var oppe i Sogn og Fjordane Tingrett.

Men han fekk ikkje støtte for påstanden sin hos tingretten.

I vurderingane sine påpeikar dommarfullmektig Reidun Sæle Kongsvik at seljaren ikkje hadde opplysningsplikt.

Ho viser også til at det er heile 34 år sidan drapet skjedde, ute på naboeigedommen.

Bodgjevar visste om drapet

Samstundes peikar retten på at mannen som vart dømd for drapa, i dag får gode skottsmål hos andre naboar, og at det ikkje er konfliktar mellom naboane.

Tingretten avviser også at historia vil påverke marknadsverdien på tomta.

– Kjøparane var i ei bodrunde med to andre, der det nest høgaste bodet var 2.280.000 kroner. Ifølgje meklaren kjende denne bodgjevaren drapssaka, samanfattar dommaren.

Konklusjonen til tingretten enda med at kravet om heving av kjøpet vart avvist.

I staden sit paret igjen med ei rekning på over 200.000 kroner som dei må betale motparten i sakskostnader.