Tilsett ved bergensskule hengt ut i falsk sexvideo på Snapchat og TikTok

Ein falsk sexvideo er blitt spreidd på sosiale medium som Snapchat og TikTok.

I den korte videoen blir ein tilsett ved ein bergensskule identifisert med namn og bilde, og det blir hevda at vedkomande blir avslørt i å ha sex med ein mindreårig.

– Vi har fått rulla opp at det er manipulerte greier og ikkje har rot i verkelegheita, opplyser rektoren til NRK.

Ho seier at det truleg er ein elev ved deira ungdomsskule som har lagt ut klippet, og at det er blitt delt vidare.

– Det er eit veldig grovt overtramp, omsynslaust og stygt.

Blir truleg meld til politiet

Rektoren vil tru saka blir meld til politiet, men påpeiker at det er opp til den tilsette.

– Vedkomande skal snakke med politiet. Ho er sjølvsagt rysta og rasande, men ho er ein tøff person som sikkert tåler dette.

– Det er ein vekkar for ungdommar å sjå kor mykje skade ein slik «morosamheit» kan gjere. Det verkar veldig ondsinna og stygt gjort.

Orginalvideoen kjem frå USA og har truleg vore på internett i fleire år, ifølgje BA.

Denne er så redigert og det er lagt på tekst og ein skjermdump av den tilsettes Facebook-side som identifiserer ho.

Spreidd til fleire delar av landet

Videoen låg ei stund på Tiktok og fekk rundt 750 likes før den ikkje var tilgjengleg lenger.

Rektor har fått høyre om videoen frå personar i andre bydelar i Bergen, mellom anna til barneskuleelevar.

NRK har også fått tips om at mindreårige i andre landsdelar har sett videoen.

– Ungdomsmiljø har ikkje grenser når det kjem til det digitale. Eg synest det er kjempestygt og veldig skremmande at folk gjer så fæle ting mot andre, seier rektoren.

Ikkje høyrd om liknande på TikTok

Rektor understrekar at dette er ei heilt uvanleg sak for dei, og at elevane ikkje pleier å gjere slike ting.

Heller ikkje Barnevakten har høyd om tilsvarande mobbesaker på TikTok, berre på anonyme appar som Yolo, opplyser dagleg leiar Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

– Med ein gong ein kan vere anonym eller skjule seg bak profilar som er vanskelege å spore, blir det lettare å spreie slike bodskapar, særleg nedover i ungdomsskulen der elevar ikkje skjønar rekkevidda av kva konsekvensar dette får, seier Vestbøstad Vik.

Han seier det er viktig å finne raskt ut kven som står bak, slik at videoane blir tekne ned før dei blir spreia til veldig mange.

– Spreiinga blir fort vanskeleg å kontrollere. Jo lenger tid det tek, jo større skade gjer det ovanfor tilsette og medelevar og dei som lagar ting som krenker og sårar andre, seier Vestbøstad Vik.

Han seier at truslar og mobbing på internett og i appar går opp og ned, og januar og februar kan han ein topp sidan mange elevar sit meir på skjermar då.

– Det avhenger av kva somme elevar synest er kult til ei kvar tid, og så får ein eit fenomen på skulen, nett som med jojoane vi alle hadde på skulen ei tid då eg var liten. Så gjekk det nokre månader og så var det ikkje gøy lenger.

– Trur det er mindre farleg å dele noko andre har laga

Rektor seier ho har fått tips av elevar om kven den aktuelle gjerningspersonen er, og skal sjekke det nærmare opp tysdag.

Ho meiner hendinga viser at jobben med å lære elevane nettvett og respekt for andre menneske aldri blir ferdig, meiner rektoren .

– Det er noko vi må halde på med kvar dag. Dette er tema vi har oppe jamleg. Elevane lever så store delar av liva sine digitalt, og særleg i koronatida.

Ho trur dei fleste elevane er fullt klar over kor grensene går.

– Men så trur ein at det er mindre farleg å dele noko andre har laga, og det er det jo ikkje.

NRK har vore i kontakt med den tilsette, som ikkje ønskjer å kommentere saka.