Tibber skrur opp prisen

Straumselskapet Tibber aukar påslaget frå to øre pr. kilowattime til maks 2,95 øre. Samstundes går månadsavgifta opp frå 39 kroner til 49 kroner. Selskapet viser til at rentekostnaden for straumhandel har auka – og at dei må gjere endringar for ikkje å tape pengar på straumsal.