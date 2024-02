Ti personer til legevakt etter brann på Mongstad

Torsdag ettermiddag rykket nødetater ut til oljeraffineriet til Equinor på Mongstad i Alver, etter melding om røykutvikling.

Anlegget er stengt ned, og ansatte er evakuert, ifølge politiet. Kritisk personell og nødetater er inne på stedet.

– Brannvesenet melder at det er snakk om brann i et såkalt el-kabinett, sier operasjonsleder i politiet, Steinar Hausvik.

Røykdykkere ble satt inn, men klokken 16.19 melder politiet at brannen er slukket.

Har stengt ned produksjonen

Equinor fikk melding om røykutvikling klokken 13.00. De satte beredskapsorganisasjon og varslet relevante myndigheter.

– Vi har rutinemessig evakuert anlegget for ikke-driftskritisk personell. Som et forebyggende tiltak har vi stengt ned produksjonen. Vi jobber med å få oversikt over situasjonen, sa Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor.

Det skal ha vært mye røyk på stedet, ifølge politiet.

Det har foreløpig ikke vært behov for evakuering av boligområder rundt, men politiet vurderer dette fortløpende.

Det var avisen Nordhordland som meldte om røykutviklingen først.