Temperaturen stiger i Ukraina – sender kjølebiler for å frakte falne soldater hjem

I Ukraina stiger dødstallene – men også temperaturen.

Eiendomsaktørene Tor Fredrik Müller og Paal Christian Mowinckel forteller om soldater som sliter med å frakte sine falne hjem i junivarmen.

– De fraktes i varebiler, og kroppene forfaller, forteller Paal Christian Mowinckel.

Med støtte fra Haukeland sykehus, Fjord Line og næringslivet har han og Müller kjøpt to kjølebiler som er fylt til randen med medisinsk utstyr som skal fraktes til frontlinjene.

– Vi skal sørge for at de får fraktet soldatene hjem på en verdig måte, sier Tor Fredrik Müller.

Bilene kjører nedover Europa denne uken. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Samlet inn penger

Mowinckel forteller at dette er den syvende leveransen de finansierer.

– Det er ganske makabert å tenke på, men behovet er der og behovet er prekært, forteller Mowinckel.

De forteller at kompaniet de støtter har etterspurt kjølebiler etter at en stasjon med mange soldater ble angrepet, og flere ble drept.

– Vi har lovet de å sende så mye vi kan, sier han.

Müller betaler for kjøretøyene og transporten, mens han selv betaler for lagring.

Mowinckel og Müller har samlet inn penger til Ukraina siden februar. I mai gikk de to eiendomsaktørene 100.000 skritt for Ukraina, og samlet inn over en million kroner.

Medisinsk utstyr på veg til Ukraina. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Fylles opp med medisinsk utstyr

Mandag reiser de sørover i bilene med danskebåten. Bilene blir levert på grensen mellom Polen og Ukraina, eller i Warszawa.

Ifølge Müller er det helt prekært og livsnødvendig utstyr som fraktes. Det er spesielt akuttutstyr som soldatene tar med seg i felt.

I bilene ligger det over tusen årepresser, blodposer og enkeltmannspakker.

– Det endrer seg hva de trenger og hvor, men vi har folk som har dialog med de lokale, og personell på Haukeland som har erfaring med krigs- og akuttmedisin, forteller Müller.

HMM Helsehjelp Ukraina. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Kaster ingenting

Av pengene filantropene har samlet inn går alt uavkortet til Ukraina. De to forteller at fordi aktører gir bort varer og tjenester så er det ingen penger som forsvinner underveis.

I tillegg til donasjoner fra næringslivet og privatpersoner, får de god hjelp av Haukeland universitetssykehus.

De gir bort overskuddsmateriell, og hjelper til med å finne ut hva slags utstyr som er mest nødvendig. Ingenting som har gått ut på dato som kan være nyttig i Ukraina skal kastes.

– Vi kaster så mye utstyr og materiell som går ut på dato på norske sykehus og helsestasjoner, men disse er desperate. Så om bandasjer går ut på dato i juni, spiller ikke det noen rolle. Det blir satt i omløp med en gang, sier Jon Wigum Dahl, som er avdelingsdirektør ved Avdeling for internasjonalt samarbeid på Haukeland Universitetssykehus.