Ta knallfoto av ville dyr: Her er Fotobondens beste tips

– Et hus eller landskap står bom stille, mens levende fugler og dyr gjør det hele mer utfordrende og mye mer spennende.

Det sier Jostein Hellevik, den prisvinnende «Fotobonden» på NRK TV. I vakker Telemark-natur legger han til rette slik at fotografer fra inn- og utland får tatt perfekte foto av dyr og natur.

Her får du Jostein sine beste tips til å lure deg nært på dyr og til å få teknisk gode bilder i naturen. Om det så er på fuglebrettet i hagen eller langt inne i skogen.

Innkjøp av kamera

For ferskingen:

FAVORITTOBJEKTIV: Fotobonden Jostein Hellevik med kameraet og objektivet han bruker mest. Foto: Privat

– Analyser deg selv! Blir du fornøyd med sånn noenlunde, eller ønsker du å klatre helt til topps i utviklingsstigen og ramme bildene dine inn i rent gull? Det ber Jostein deg tenke på før du tømmer halve lommeboken på fotoutstyr.

Om du vil begynne litt enklere kan et cropkamera være en god start (se faktaboks). Et crop-kamera har mindre bildebrikke enn et fullformatkamera, har ofte en lavere vekt og er billigere enn fullformat-familien. Er du ny i faget merker du lite forskjell, i tillegg er kan det også være billigere å finne god optikk til disse.

– Det kan være lurt å kjøpe et brukt kamera, eller leie et, for å smake på hobbyen før du legger mer penger i det.

Ord og uttrykk: Ekspandér faktaboks Kamera: Et verktøy som lager bilde ut fra lys. Fullformatkamera : Et kamera med bildebrikke på 24x36 millimeter, altså samme størrelse som filmruta i de vanligste analoge kameraene.

: Et kamera med bildebrikke på 24x36 millimeter, altså samme størrelse som filmruta i de vanligste analoge kameraene. Cropkamera: Et kamera som har vesentlig mindre bildebrikke, og som dermed kan lages mindre og lettere. Bildebrikke: Sensoren i kameraet. Dybdeskarphet: Området som ligger foran og bak det du egentlig har fokusert på, og som er gjengitt (relativt) skarpt på bildet. Brennvidde: I praksis et mål på hvilken forstørrelse objektivet gir. Lang brennvidde gir stor forstørrelse. Objektiv: Et linsesystem du skrur på kameraet. Dette påvirker blant annet lys, grad av forstørrelse og dybdeskarphet. Vidvinkel: Gir et vidt utsnitt, for eksempel et helt landskap.

Gir et vidt utsnitt, for eksempel et helt landskap. Normalobjektiv: Skal gi et bilde som minner litt om hva du selv ser med øynene.

Skal gi et bilde som minner litt om hva du selv ser med øynene. Teleobjektiv: Lengre brennvidde enn normalobjektiv.

Lengre brennvidde enn normalobjektiv. Zoomobjektiv: Et objektiv der du kan endre brennvidden (forstørrelsen), vanligvis ved å vri på en ring. Lukkertid, blenderåpning og ISO: Disse tre virker sammen for å gi deg et passe lyst bilde. Går du opp på den ene, må du ned på en annen – hvis lyset er konstant. Lukkertid: Avgjør hvor mye lys som kommer inn og hvor godt raske bevegelser kan fryses.

Avgjør hvor mye lys som kommer inn og hvor godt raske bevegelser kan fryses. Blender: Avgjør hvor mye lys som kommer inn og dybdeskarpheten i bildet. Stor blender (lavt tall) gir liten dybdeskarphet.

Avgjør hvor mye lys som kommer inn og dybdeskarpheten i bildet. Stor blender (lavt tall) gir liten dybdeskarphet. ISO: Avgjør hvor følsom sensoren er for lyset som blir sluppet inn. Hvis du for eksempel vil ha kort lukkertid for å fryse et raskt motiv, må du ha relativt høy ISO. Eksponering: Den totale summen av lys som kommer inn på bildebrikken.

HOLD AVSTAND: Gaupe er ikke hverdagskost for en fotograf. Med et godt teleobjektiv kan du holde god avstand og ikke skremme dyrene vekk før du får knipsa. Foto: Jostein Hellevik

For deg som vil litt mer:

Før du kjøper et kamera eller objektiv, er det lurt å tenke over hva du vil det skal hjelpe deg med.

Om du vil ta portrettfoto eller landskapsfoto, er det forskjell på hvilket objektiv du trenger. Et godt teleobjektiv er kjekt å ha når du skal ta bilder av fugler og dyr. Det gir deg nærbilder fra litt avstand.

For å fotografere dyr anbefales det et teleobjektiv med brennvidde over 200 mm, og gjerne en god del mer. Mange benytter også en telezoom, der du kan variere forstørrelsen.

– Et teleobjektiv med zoom er som å bli forelsket i et kinderegg. Jeg er fremdeles godt «gift» med min uslitelige 200–400 mm objektiv som jeg har hatt i 14 år, forteller fotobonden.

Kappløpet om gaupa Les også:

Forstå kameraet

For ferskingen:

ENKEL START: Blåmeis er en vanlig gjest og enkel å begynne med når man skal lære å fotografere. Foto: Jostein Hellevik

Det kan være lurt å lese bruksanvisningen, men Jostein Hellevik forstår deg godt om det sitter langt inne.

– For meg var bruksanvisningen som en vegg med informasjon, men det er lurt å lære seg hva kameraet faktisk kan hjelpe deg med.

Har du aldri brukt et «skikkelig» kamera før, kan det være lurt å starte med å utforske de halvmanuelle programmene. Her hjelper kameraet deg med å eksponere riktig. Du kan for eksempel stille inn blender eller lukkertid selv, så gjør kameraet resten.

Skal du fotografere dyr, kan det være lurt å velge funksjonen som gjør til at du bestemmer lukkertiden og kameraet stiller de andre innstillingene etter det. Har du rask nok lukkertid, vil du klare å fryse et dyr som beveger seg.

For deg som vil litt mer:

Denne hønsehauken sitter helt stille. Slike motiv trenger som regel ikke mer enn 1/250 - 1/400 sekund i lukkertid. Foto: Jostein Hellevik Et dyr i sakte fart trenger litt høyere lukkertid. Som dette ekornet som svømmer rolig på tur. Da mener Jostein at det som oftest holder med 1/800 -1000 i lukkertid. Foto: Jostein Hellevik For å fange vingeslagene til en flaggspett og ekorn som løper for livet, bruker Jostein rundt 1/2000 i lukkertid, om lyset er godt nok. En kjøttmeis har raskere vingeslag når den flyr, da må man enda høyere for å fange vingeslagene. Foto: Jostein Hellevik

Fotobonden sammenligner kameraet med et tre. Hovedrøttene er ISO, blenderåpning og lukkertid. Disse tre må jobbe sammen for at bildet skal bli som du vil.

Dersom du har så stor blender som mulig, blir bakgrunnen mer uklar. Selv nokså rotete omgivelser kan bli til en jevn, pen bakgrunn. Pass på at lukkertiden er rask nok til å fryse bevegelsen til dyret.

– Når du er blitt venn med kameraet og skjønner funksjonene, kan du lynraskt skifte innstillinger når ting skjer kjapt foran deg, sier Jostein.

Finn den perfekte plassen

HAGEFEST: Blåmeiser kommer gjerne på fest og blir ikke vettskremt av folk. Hagen er en fin plass å begynne å fotografere. Foto: Jostein Hellevik

– Har du et fuglebrett i hagen der det vrimler av småfugl? Da kan du nerde i kjøkkenvinduet, med kamera og bruksanvisning, og finne ut av kameraet i ro og fred.

Går du ut i hagen, parken eller skogen, er det lurt å omstille seg til dyrene sin verden.

– Ikke beveg deg som en elefant. Da vil du tømme området for dyr uten å forstå hvorfor, sier den erfarne fotografen.

SHAKE IT: Vann kan gjøre et bilde litt mer spennende og er et naturlig element det kan være fint å lete etter når du skal finne den perfekte plassen. Foto: Jostein Hellevik

Finn en plass med godt lys og variert terreng som kan gi håp om mye dyreliv. Naturlig vann som bekker og kulper er flotte elementer i et bilde.

– Nå har du nesten designet ditt eget utendørsstudio. Du kan invitere til fest, og servere mat der du vil at gjestene skal sitte.

Når du først ser dyret du vil knipse bilde av, må du være forsiktig med framtoningen for å ikke skremme det vekk.

– Jeg prøvde flere ganger å komme meg på skuddhold med kamera på en svær elgokse, og mislyktes hver eneste gang. Da jeg igjen fikk øye på den, bestemte jeg meg for å ta en gedigen omvei rundt et vann og komme riktig på den i forhold til vind og lyd.

Mat gir fotogull

For ferskingen:

BALANSEKUNST: Her har Jostein laget akkurat den scenen han vil ha. Og lagt ut mat slik at ekornet gjør akkurat som planlagt. Smart, ikke sant? Foto: Jostein Hellevik

Ekorn er ekstremt glade i nøtter, og de oppdager for eksempel en hasselnøtt lett.

– Du kan feste nøtter på tuppen av en gren, eller henge dem opp hvor som helst. Faktisk så legger ekorn på svøm om det dupper en nøtt i vannet.

– Pass på at det er usaltet mat, og mat tilpasset dyret du vil knipse bilde av.

Ekorn er så glade i nøtter at de faktisk flyr etter dem! Her har Jostein lagt ut en hasselnøtt med skall på. Dette kaller han en «transportnøtt». For har nøtten skall på tar ekornet den med seg for å gjemme den. Da får du et ekorn i full fart. Foto: Jostein Hellevik Et ekorn som får en hasselnøtt uten skall, vil spise nøtten der den finner den. Smart og enkelt triks fra Jostein der altså. Foto: Jostein Hellevik Kongeørnen kommer inn for landing. Og det gjør den fordi Jostein har lagt ut viltkjøtt til den, gjerne avfall fra årets jakt. Viltkjøtt kan du også bruke til å lokke andre dyr, som for eksempel rev. Foto: Jostein Hellevik Her har Jostein satt opp to trær uten grener, for det liker spetter. Trærne står med ti meters avstand. På en snor mellom dem har han hengt ut mat til spetter, men slik at bare én fugl kan spise. Da henger de på trærne og venter på tur. Foto: Jostein Hellevik

Når du har funnet gullplassen må du teste om det faktisk kommer dyr dit. Men her er det lett å gå i en felle, som kan ødelegge hele scenen din.

– Om du legger ut mat midt i sentrum av godplassen din og det kommer skrubbsultne grevlinger med gravekløe, har du rasert din egen fotoplass.

Fotobonden pleier å teste scenene sine først, ved å legge ut testmat.

– Testmaten bør legges ut noen titalls meter fra der du vil ta bildet. Et par uker senere vet du om det er en god fotoplass.

Lyset er din beste venn og fiende

Her har Jostein planlagt hvor han legger maten etter lyset. Han sjekket på forhånd hvordan lyset faller på «frimerket» sitt og la ut maten akkurat der. Kort tid etter kom to nøtteskriker for å spise – akkurat der han ville. Foto: Jostein Hellevik Motlys kan ofte være din verste fiende – eller du kan bruke det til din fordel. Her har Jostein brukt minusknappen for å overkjøre kameraet. Hadde han brukt autoinnstillingene ville han aldri fått knipset denne spurvehauken i dette lyset. Foto: Jostein Hellevik En rådyrbukk fanget på kamera før klokken fem. Sterkt lys er som et ustemt piano for fotografer, men morgenlyset er så svakt og skriker ikke mot deg. Det er mer som et nystemt piano, forklarer Jostein. Foto: Jostein Hellevik Tenker du dette ser naturlig ut? Svaret er både ja og nei. Her har Jostein laget en vegg bak som egentlig ikke er der. For å få farge i bildet har han plassert fargerike løvtrær noen meter bak. Veggen gir også nok lys til å få en optimal lukkertid. Foto: Jostein Hellevik

De beste bildet får du ikke om du sover lenge om morgenen. Ikke bare er det morgen eller kveld at dyrelivet er lettest å fange, men da er også lyset finere å fotografere.

– Regn kan være fint, utnytt det og ikke gå hjem fordi det er meldt storm. Storm er kjempefint, mener Jostein, som ikke er redd for å fryse i timevis for det perfekte foto.

I tillegg tipser han om at det er lurt å planlegge hvor du legger maten etter lysforholdene.

– Om solen treffer en bestemt plass på ett bestemt tidspunkt, så legger du lokkemat bare der.

For den som vil litt mer:

SNØKAOS: Hvordan er forgrunnen og bakgrunnen til motivet? Vil kameraet klare å se hva som er rundt eller må du hjelpe det til å forstå? Foto: Jostein Hellevik

Har du for eksempel mye snø i forgrunnen eller bakgrunnen av motivet ditt, kan kameraet bli lurt.

Her har Jostein et triks som han mener alle som tar bilder i naturen må vite om. En måte å endre det som så fint heter eksponeringskompensasjon. Det gjelder alltid når du bruker en eller annen form for automatikk. Jostein foretrekker automatisk ISO, mens han stiller blender og lukker manuelt.

Så å si alle kamera har en pluss- og minusknapp. Med den kan du overstyre kameraet, og si om det skal bli lysere eller mørkere enn kameraet vil gjøre det.

Kameraet har en tendens til å gjøre lyse motiv mørkere og mørkere motiv lysere, altså trekke det meste mot grått.

– Om ekornet ditt er omgitt av kritthvit snø, må du plusse bildet kraftig opp. Ellers blir ekornet helt mørkt.

– Står ekornet derimot midt i en flott soloppgang, bruker du minusknappen og får en vakker gullramme der lyset treffer, forteller Jostein om funksjonen han bruker nesten hele tiden når han tar sine bilder.

SOLLYS: Når du begynner å bli trygg på kameraet og innstillingene, kan du begynne å knipse slike foto med kameraet ditt. Foto: Jostein Hellevik

–Lær deg disse knappene og ikke vær redd for å bruke dem. Har du skjønt det, så er tiden inne for et lydløst «jippi» inni hodet ditt, sier fotobonden Jostein Hellevik.

Se første episode av «Fotobonden» sesong to her: