Syv bøtelagt etter Sian-demonstrasjon i Bergen

Den islamfiendtlige gruppen Sian hadde en demonstrasjon på Festplassen i Bergen lørdag 22. august.

Markeringen endte med vold fra motdemonstranter. Politiet tok i bruk tåregass under demonstrasjonen, og flere ble arrestert.

Politiet har nå avsluttet oppfølgingen av 23 av 24 personer som ble anmeldt etter demonstrasjonen.

Syv menn over 18 år har fått et forelegg på mellom 12.000 og 17.000 kroner for ordensforstyrrelser.

Bekymringssamtaler

Videre blir 16 ungdommer fulgt opp med bekymringssamtaler.

– I disse samtalene var ytringsfrihet og politiets rolle under demonstrasjoner viktige tema, opplyser politiet i en pressemelding.

Sian-leder Lars Thorsen ble slått ned under demonstrasjonen. Politiet har ikke klart å identifisere personene som slo Thorsen i hodet med en stein.

IKKE HATEFULLE YTRINGER: Politiet har gått gjennom alle appellene til Sian-medlemmene på Festplassen, og konkludert med at det ikke faller innunder hatefulle ytringer. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Ikke hatefulle ytringer

Politiet har gått gjennom alle appellene til Sian-medlemmene på Festplassen for å vurdere om det skal opprettes straffesaker for hatefulle ytringer.

– Vi har gjennomgått videomateriale av appellene, egne videoer og videoer vi har funnet tilgjengelig på åpne kilder, sier politiadvokat Ingrid Wåge Postvoll i Vest politidistrikt.

Politiet har vurdert at en videre etterforskning trolig ikke ville ført fram i lys av de strenge beviskravene som er i strafferetten.

– Ytringsfriheten gir et vern, slik at man skal kunne si det man synes selv om det kan provosere og oppleves støtende, sier Wåge Postvoll.

Én person er fremdeles under etterforskning, mistenkt for hatefulle ytringer.

Ytringene ble ikke uttalt i form av en appell. Saken er under etterforskning og vil bli oversendt statsadvokaten for endelig avgjørelse.