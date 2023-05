Sykehuset snur: Solfrid (77) får likevel fortsette på nødvendig medisin

– Jeg får fortsette med medisinen, selv om jeg sannsynligvis ikke har Parkinsons, sier Solfrid Lexau (77).

Det var i mars at NRK skrev om Solfrid Lexau på Voss som hadde levd med feil diagnose i 12 år.

Hun ble diagnostisert med Parkinsons sykdom. Men da hun skulle delta på en studie i fjor, ble det avdekket at hun ikke hadde sykdommen likevel.

Medisinen hun fikk for sykdommen hadde uansett en god effekt og ga henne en mye bedre og lettere hverdag.

Sykehuslegen opplyste da at han ikke kunne skrive ut denne medisinen til henne lenger, fordi hun ikke hadde sykdommen – selv om de ga henne et bedre liv.

Men nå har Lexau fått en ny beskjed: Hun får fortsette på medisinen som før.

– Har effekt

Professor og overlege ved Haukeland sykehus, Charalampos Tzoulis, leder studien Lexau deltok i.

Etter det ble avdekket at Lexau ikke hadde parkinson, måtte de gjøre en ny utredning før de kunne bestemme seg for hva de skulle gjøre videre.

Han opplyser til NRK at han ikke ønsker å kommentere detaljer om pasienten, selv om han er fritatt for taushetsplikten av Lexau.

Professor Charalampos Tzoulis leder studien Lexau deltok i. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Den første konklusjonen var at vi måtte gjøre en videre utredning, fordi vi hadde utelukket den opprinnelige diagnosen, sier han.

Nå er de ferdig med den, og kommer med en ny beskjed:

– Fra et medisinsk og nevrologisk ståsted er det ikke noe i veien for at vedkommende skal kunne fortsette med den behandlingen, fordi behandlingen ser ut til å ha en effekt, sier Tzoulis.

Fortsatt uten diagnose

Hva som er årsaken til at Lexau har symptomer som kan minne om Parkinsons, er fortsatt usikkert.

– Og de hadde ingen forslag til andre diagnoser, sier Lexau.

– Hvordan er det for deg å ikke vite?

– Det tenker jeg ikke på, fordi medisinen virker. Det er klart at funksjonene blir dårligere etter hvert som du blir eldre. Men det tilpasser en seg, sier hun.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

En ting som hjelper for henne, er å trene. Det gjør hun én gang i uken.

– Jeg prøver å være fysisk aktiv, for det tenker jeg er viktig, sier hun.