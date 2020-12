Den 623 kilometerlange sjøkabelen mellom Norge og Tyskland er verdens lengste undersjøiske strømkabel, og åpner i dag.

Kabelen knytter det norske og det tyske kraftmarkedet sammen, og skal legge til rette for det grønne skiftet. Statnett mener også at kabelen vil bidra til at Norge får en mer forutsigbar strømpris.

Men idet den kobles på, skyter strømprisen i været.

– Våre naboland har for lite produksjonskapasitet, og disse vil kjøpe kraft fra Norge. Når den nye kabelen kommer i dag akkurat når vi trenger kraften mest, vil det bli en flaskehals, sier sjefanalytiker i Wattsight, Tor Reier Lilleholt.

Ifølge en oversikt fra kraftbørsen NordPool vil strømprisen i Sør-Norge ligge på fire ganger mer i dag, enn den gjorde i går i tidsrommet mellom klokken 15 og 18.

Prisen som i går lå på 25 øre per kilowattime vil i samme tidsrom i ettermiddag stige til mellom 95 øre og 106 øre per kilowattime.

Grafen over sammenligner dagens strømpris med den som var i går.

KABEL: Verdens lengste undersjøiske strømkabel legges i Vollesfjord i august 2017. Nå er arbeidene ferdig. Foto: Statnett/TenneT / privat

Ikke høye kostnader for vanlige husstander

Grunnen til at det nettopp er disse ettermiddagstimene som får høyest pris er at det nettopp er disse timene det er størst behov for strøm i Norge, ved at folk kommer hjem fra jobb, tenner lys og lager middag, ifølge Lilleholt.

Dette prishoppet skal likevel ikke ha mye å si for vanlige husstander.

– Vi snakker om en ekstrapris på rundt 5 kroner for disse tre timene i dag, for en vanlig husstand, sier Lilleholt.

Han mener de som får kjenne mest på prisveksten de aktuelle timene er bedrifter og fabrikker som trenger mye strøm.

– De kan jo se på om det er mulig å flytte produksjonen i et annet tidsrom, for å spare penger.

VANNKRAFT: Norge har fleksibel vannkraft som de eksporterer til utenlandsnettet. Foto: Tariq Alisubh/NRK luftfoto

Går ut over Bergen, Oslo og Kristiansand

Ifølge han har kraftprisen i Norge har vært unormal lav i det siste. Prisene har gått helt ned mot 2 øre per kilowattime.

– Prishoppet som kommer i dag vil ikke bli varig, sier han.

De høye strømprisene onsdag vil ikke gjelde over hele landet. Nordpools oversikt viser at Bergen, Oslo og Kristiansand får prishopp, mens Trondheim, Molde og Tromsø går klar.

– I Norge beregnes prisene i fem ulike prisområder. Noen ganger er prisene ulike på grunn av pris og etterspørsel. I dag er det disse områdene som vil merke prishoppet, sier kommunikasjonsdirektør i NordPool, Stina Johansen.