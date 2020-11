Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg kan kjenne at eg ikkje har fått røra meg så mykje, med vondt i både rygg og bein, seier Stian Birkestrand (35).

Han snakkar til NRK på telefon frå eit hotellrom i byen Perth i Australia. Birkestrand, som kjem frå Austrheim i Vestland, merkar godt kor strenge karantenereglar dei praktiserer i Australia.

No har han éin dag att av den to veker lange isolasjonen på hotellrommet.

– Det skal bli veldig herleg å komme ut. Utan balkong eller vindauge som er moglege å opne, har eg ikkje fått frisk luft på to veker, seier han.

Stian (35) får bot på 330.000 kroner om han går ut av hotellrommet.

Svært strenge reglar

Trass i at Australia har ei befolkning på over 25,5 millionar menneske, har dei nesten det same talet på koronasmitta som Noreg.

Landet innførte innreisenekt for utlendingar då pandemien var eit faktum.

Men ein av dei godkjende grunngjevingane for å kome inn i Australia, er dersom ein skal utføre ein jobb som ingen andre i landet kan gjere. Regelen er til for å sikre viktige verksemder og næringar.

Som reiseingeniør i oljebransjen er Birkestrand unnateke frå innreisenekten.

ÅLEINE: Stian har ikkje hatt fysisk kontakt med nokon på snart to veker, men har halde kontakten med vener og familie via Skype. Foto: Stian Vik Birkestrand / PRIVAT

Då han landa i Australia fekk han klar beskjed om å gå i karantene. Politiet eskorterte han ut av flyplassen og inn til hotellrommet.

Følgjene av å bryte karantenereglane er knallharde. Opnar Birkestrand døra og går ut av hotellrommet, ventar ei saftig bot på 50.000 australske dollar eller tolv månaders fengsel.

– Eg trur det ville blitt vanskeleg å ta den på reiserekninga til jobben, seier Birkestrand humoristisk.

STRENG STRAFF: Stian fekk beskjed av politiet på flyplassen at folk som hadde prøvd å rømme frå karantena no sat i fengsel. Om det var sant eller vart sagt for å skremme, veit han ikkje. Foto: Stian Vik Birkestrand / PRIVAT

Ommøblerte hotellrommet

Birkestrand anslår at rommet han har vore isolert i dei siste 13 dagane, er på 6–7 kvadratmeter. Med så lite plass er det vanskeleg å få røra på seg.

Han valde derfor å ommøblere rommet slik at han fekk meir plass til å «gå tur». Han medgjev at det elles blir mykje stillesitting og soving.

– Dei fyrste dagane prøvde eg å halde på ein struktur, men det sklei ut etter kvart, seier Birkestrand.

Dagane går med til å sjå på Netflix, lese bøker og lytte til podkastar. Dei isolerte får tre måltid om dagen, av ein kvalitet som Birkestrand samanliknar med flymat.

NEDTELJING: Dei isolerte har fått utdelt ein kalendar med eit dagleg tips for å gjere dagane i isolasjon litt lettare. Foto: Stian Vik Birkestrand / PRIVAT

Må feire jul i norsk karantene

Onsdag kan Stian endeleg ta det fyrste steget ut av hotellrommet. Då er han ferdig med karantenen, og skal rett på jobb.

Birkestrand ser også fram til å nyte utelivet og gå på konsertar. For trass i svært strenge innreisereglar, er samfunnet i Australia elles ope.

Om alt går etter planen skal han heim att før jul. Men då ventar enno ei karantene på ti dagar.

Difor skal både julekveld og bursdag feirast i karantene, men Birkestrand ser ikkje mørkt på det.

– Den norske karantena er ikkje så gale. Eg skal lage meg noko god mat, og kanskje ta ein tur på fjellet på julekvelden.