Strekning på Bergensbanen stengt: Omkjøring via Gjøvikbanen

Strekningen mellom Hokksund og Vikersund på Bergensbanen er stengt på grunn av strømproblemer, opplyser Bane Nor.

– Et persontog som var på vei fra Bergen i retning Oslo rev ned kjøreledningen like i nærheten av Hokksund, og derfor er strekningen stengt, sier pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund.

Dette skal ha skjedd rundt klokken 14.15 onsdag ettermiddag. To og en halv time senere er strekningen fremdeles stengt.

– Heldigvis kan toget kjøre via Gjøvikbanen. Men det blir en lengre kjørevei enn vanlig, og det fører til forsinkelser og noen endringer med tanke på det normale ruteopplegget, sier Korslund.

Strømproblemene påvirker primært gods- og persontrafikk på Bergensbanen, ifølge Korslund. Bane Nor vet foreløpig ikke når strekningen kan åpnes igjen, eller hvor store skader det er snakk om.