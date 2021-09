Siste: Klokka 19.15 har det dieseldrivne hjelpelokomotivet trekt toget fram til Myrdal stasjon. Toget vil i løpet av kvelden gå vidare mot Bergen, opplyser Bane Nor.

Like før klokka 17 stansa dagtoget frå Oslo til Bergen mellom Myrdal og Hallingskeid på Bergensbanen.

Toget blei ståande bom fast inne i ein av tunnelane på den 21 kilometer lange strekninga.

NRK har vore i kontakt med ein passasjer som fortel om ein kaotisk situasjonen i mørklagde vogner.

– Ingen WiFi, ingen 4G, dører er låste og toalett er låste. Fleire passasjerar er redde og det er dårleg med informasjon. Dette er ikkje bra, seier den reisande.

STRAUMSTANS: Den 21 kilometer lange strekka på høgfjellet er utan straum torsdag kveld. Dagtoget frå Oslo må trekkast fram til Myrdal av eit hjelpelokomotiv.

– Skjønar at det ikkje er enkelt

Klokka 17.55 opplyser pressevakt Harry Korslund at det er konstatert ein feil på kontaktledningsanlegget.

– Det er uvisst kva som forsårsaker feilen. Mannskap er kalla ut for å feilsøka og er venta å koma til Myrdal cirka klokka 18.10, seier Korslund.

Den reisande NRK har vore i kontakt med seier dørene først blei opna klokka 18, for å gi passasjerane frisk luft.

– Det er klart at utan straum, på høgfjellet, inne i ein tunnel og ikkje vita når ein kjem seg vidare, så skjønar eg det ikkje er enkelt. Vy gjer det me kan for at det skal vera best mogleg forhold for dei reisande, seier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Dei reisande skal ha fått utdelt naudproviant.

Vy sine tog er utstyrt med varmeteppe og andre basisvarer i slike situasjonar, fortel Lundeby. Men dei har ingen plan for å redda folk ut dersom ein blir ståande fast inne i ein tunnel.

– Det er Bane Nor som står for den redningsoperasjonen. Me har utstyr og andre ting for passasjerane i vognene, men å få dei ut, har me ikkje noko eiga apparat for.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Åge-Christoffer Lundeby i Vy. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Hjelpelokomotiv på veg

Like før klokka 18 bestemte Bane Nor å rekvirera eit hjelpelokomotiv. Planen er å trekka det straumlause toget ut av tunnelen og fram til Myrdal stasjon, opplyser Korslund i Bane Nor like over klokka 18.

Klokka 18.35 frå NRK opplyst at det dieseldrivne hjelpelokomotivet er framme ved det straumlause toget. Innan klokka 19.30 skal passasjerane ha blitt f

– Eg forstår at enkelte opplever det som ei ekstra belastning å bli ståande inne i ein tunnel. Det er noko med tunnelar som verkar ekstra inn på enkelte. Trøysta får vera at dei er i trygge hender, og at det ikkje er mindre trygt å bli ståande inne i ein tunnel.

Det er uklart kva som er årsaka til straumstansen.

– Det me veit er at toget ikkje har straum. Det kan jo ha gått eit ras eller anna. Det får me vita etter kvart, seier pressevakta i Bane Nor.

Torsdag ettermiddag stod eit anna tog fast mellom Bergen og Arna. Natt til tysdag blei nattoget frå Bergen til Oslo forseinka med tre timar. Årsaka skal ha vore at eit tunglasta vestgåande godstog sleit med å koma seg opp stigninga.