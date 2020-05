– Det er sommar i mai, seier vakthavande meteorolog Marit Berger.

Fram til klokka 17 kunne ho sjå at fleire stader i Sør-Noreg hadde temperaturar rett under eller rett over 25 grader.

Dei ti varmaste stadane i dag er:

Gulsvik i Viken, 26,8 grader.

Nesbyen i Viken, 25, 9 grader

Etne i Vestland, 25, 8 grader

Vossevangen i Vestland, 25,3 grader

Otta i Innlandet, 25,1 grader.

Kvamsøy i Møre og Romsdal, 25,1 grader

Sigdal i Viken, 24,9 grader

Notodden i Vestfold/Telemark 24,7

Bergen, Vestland, 24,5 grader

Stryn, Vestland, 24,5 grader

Det er sjeldan at det er så høge temperaturar både i aust og vest i Sør-Noreg samstundes. Men det var det i dag.

– Det har vore varmt generelt i heile Sør-Noreg. Det ser ut til at det skal halde fram , seier Berger.

Dei neste dagane vil også Nord-Noreg få varmare ver, seier meteorologen.

– Søndag blir det finare ver i Nordland og Troms. Dei som bur i Finnmark må vente litt lenger, seier ho.

Mange ville ut

Mange ville ut, men det var store kontrastar på kor tett det var med folk i ulike delar av landet.

Desse bileta er tekne frå Kragerø på dagtid laurdag.

Stappfulle gater, der mange samla seg for å kjøpe is.

TETT MED FOLK: Stappfulle gater i Kragerø i dag. Mange samla seg og ville kjøpe is. Foto: Robert Hansen

Framleis er det generelle rådet frå Folkehelseinstituttet å halde avstand, også når ein er utandørs. På den første skikkelege sommardagen vart det fort trongt om plassen.

VARME I SØR-Noreg: I store delar av Sør-Noreg var det temperaturar opp mot 25 grader i dag. Foto: Robert Hansen

Også i Jotunheimen var det fleire som ville ut på tur i dag. Her var det langt betre plass.

– Det er kjempefint både oppe og nede. Fint føre. Heilt prima. Shirtsver heile turen, seier Ola Vaagasar Øygard.

LETTKLEDD: Gjengen som gjekk på tur i Hurrungane i Jotunheimen i dag hadde ein nydeleg dag i sola.

Han og vennegjengen var raske med å finne fram skia då dei såg vêrvarselet for helga. I dag kunne dei lett finne område å gå for seg sjølve.

GOD PLASS: Enkelte delar av landet, som her i Jotunheimen, var det lett å halde nok avstand på tur. Foto: Geir Bjarte Hjetland

– Herleg å prøve dette området, for her har vi ikkje vore så mykje, seier Ragnhild Vestad.

Dei trur det kan bli bra med folk i fjellet i løpet av sommaren.

– Dersom det blir fint ver framover trur eg det bra med trafikk i fjellet. Vi er kjempeheldige som sit på desse områda.