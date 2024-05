Storutrykning til Flesland: Widerøe-fly med problemer har landet

Klokka 16.18 fekk politiet melding frå Flesland om eit passasjerfly med 40 passasjerer om bord som har tekniske problemer med nesehjulet.

Cathrine Framholt, pressesjef i Avinor, sier til NRK at det gjaldt et Widerøe-fly som landet like etter kl. 16.30. Flyet kom fra Torp.

Det ble satt stor beredskap på Flesland, med ambulanser, brannvesen og politi.

– Flyet har landet, og det ser ut som det har gått fint, seier Helge Blindheim ved Vest politidistrikt