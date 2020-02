Det var i 23:30-tida det kom melding om raset som er 10–20 meter breitt og tre meter høgt.

– Raset har kome på Osterøy, om lag 200 meter frå Kallestadsundet bru, seier trafikkoperatør Idar Sangolt ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

Verken personar, bilar eller hus er tekne i raset. Det er om lag 150 meter til næraste hus.

– Det er folk som er isolerte, men eg veit ikkje kor mange.

Kallestadsundet bru er ei av to bruer som knyter Osterøy til fastlandet. Sidan det ikkje er veg mellom desse to bruene på øya, er om lag 15 personar aust på Osterøy no isolerte.

Området der raset har gått ligg i Vaksdal kommune. Sangholt seier at vegen blir stengd i alle fall fram til klokka 12.

– Det blir vurdert om vi skal sende geolog til staden. Det spørst kor høgt oppe raset har kome, seier han.

Stengde vegar

Laurdag blei det varsla vanskelege køyreforhold, men Sangolt seier det har vore rolegare enn venta.

– Det har vore få meldingar om vegane på Vestlandet. Det har vore litt på fjellovergangane, men både Hol-Aurland og Tyin- Årdal har opna att.

Klokka 09:30 er stoda slik på fjellovergangane:

E134 Haukelifjell – kolonnekøyring

Rv. 7 Hardangervidda – stengd

Rv. 13 Vikafjellet – stengd, blir ikkje opna i dag

Fv. 52 Hemsedalsfjellet – kolonnekøyring

Men kraftig vind og nedbør over Sør-Noreg natt til søndag førte til meldingar om 30 tre over vegar i Østfold og Follo. Ingen ulykker skal ha skjedd som følgje av dette.

– Varsla er stort sende vidare til lokale vegmyndigheiter som må rydde opp, seier operasjonsleiar Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til NTB.

Mange farevarsel

Varsom.no melder om at det blir stor snøskredfare i Hardanger på sundag på grunn av høgare temperaturar og regn. Det kan kome store og naturleg utløyste skred. I indre Fjordane, indre Sogn, Jotunheimen og på Voss er snøskredfaren betydeleg.

Det er varsel på gult nivå om fare for jord- og sørpeskred i Vestland og Rogaland. Det er også varsel om flaumfare på gult nivå for deler av vestlege deler av Agder, Rogaland, og midtre og indre strøk av Vestland fylke sør for Sogn.