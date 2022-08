Etter masseskytingen i Oslo i sommer lagde Frida Marie Grande, kjent som Fridategner, et bilde med kongen foran en regnbue. To personer ble drept i skytingen, og bildet var ment som en hyllest til de pårørende og et rop om samhold.

Lokalleder ved Utdanningsforbundet på Stord, Tor Jæger Koppang, bestemte seg for å sende bildet til alle skolene i nærområdet.

– Terrorhandlingen var en kjempeskremmende opplevelse for alle. Da vi så bildet som Frida hadde laget, tenkte vi at dette må spres også her. Slik kan unge folk i vårt lokalsamfunn og på våre skoler få vite at man kan elske hvem man vil, sier Koppang.

De fleste skolene tok imot gaven og gav gode tilbakemeldinger på tiltaket. Unntaket var Stord Kristne Skole, som pent takket nei til bildet.

Frida Marie Grande reagerer på avslaget, og ikke minst på skolens begrunnelse.

– De sier for eksempel at det er en menneskerett å si nei til gaver, men det handler jo ikke om gaven. Det er budskapet som er viktig, og det at de ikke vil stille seg bak det, sier tegneren.

UTDANNINGSFORBUNDET: Leder i lokallaget Tor Jæger Koppang mener bildet har et godt budskap. Foto: Privat

– Å elske er en menneskerett

Det var lokalavisen Sunnhordland som først omtalte saken. Rektor ved skolen, Ole Henry Halleraker, sier til avisen at de avslo gaven fordi det er skoleeieren som bestemmer utsmykkingen i skolebygget.

Ekstern utsmykking tar de sjelden imot, og dessuten rørte bildet ved et konfliktfelt, ifølge rektoren.

Grande stusser over forklaringen om utsmykkingsreglene, og er sterkt uenig i at bildet i seg selv er konfliktfylt.

– Å elske er en menneskerett, og heldigvis er det åpenbart for de fleste. Jeg skjønner ikke hvordan kjærlighet kan være så provoserende.

REAGERER: Frida Marie Grande skjønner ikke hvordan kjærlighet kan provosere så mye. Foto: Privat

Hun presiserer at samfunnet heldigvis har kommet langt, og at det ikke er snakk om noen stor skole som sier nei. Men hun mener det er viktig å endre holdninger.

– For de som går på denne skolen er budskapet om likestilling vel så viktig som for alle andre, og kanskje enda viktigere.

Tar ikke imot ekstern kunst

Skoleeier ved Stord Kristne Skole er Tomas Moltu, også kjent som tidligere KrF-byråd i Bergen. Som skoleeier er dekoreringen av Stord Kristne hans anliggende.

– Hva var det med dette bildet som gjorde at du satte foten ned?

– Vi har aldri tatt imot noen form for utsmykking fra andre. Vi vil utsmykke skolen selv slik vi vil ha den, og det er ikke kontroversielt. Det hadde derimot vært kontroversielt om det ikke var slik, om utenforstående aktører hadde definert hvordan skolen skulle dekoreres.

– Er det slik å forstå alle eksterne kunstbidrag er forbudt? Hvis dere ble tilbudt et bilde med mer klassiske kristne verdier, ville det også bli avvist?

– Nja, det er vanskelig å si. Det har vi ikke spekulert i, men som utgangspunkt ligger initiativet til utsmykking hos oss. Ikke alle eksterne bidrag er forbudt, men dette valgte vi altså å si nei til, svarer Moltu.

Foto: Privat

Etterlyser skolekrav

Til nettavisen Vårt Land uttalte Tomas Moltu at bildet fremmer pride, en bevegelse han omtaler som kontroversiell. Han spør seg hvor pride-grensene går, og undrer om det omfatter polygami, samt om aldersgrensen mot barn også skal flyttes.

Tor Jæger Koppang i Utdanningsforbundet omtaler utsagnet som drøyt, mens Frida Marie Grande mener uttalelsene setter saken i et enda dystrere lys.

– Jeg undres hvordan en norsk skole kan ha disse holdningene når de utdanner barn, sier Koppang.

KONGETEGNING: Det er dette bildet som har ført til en opphetet diskusjon på Stord. Foto: Frida Marie Grande

Skeptisk til pride

Men Tomas Moltu synes spørsmålet er legitimt. Selv om sitatet på bildet til Frida omhandler folk av samme kjønn som er glad i hverandre, oppfatter ikke Moltu at budskapet er begrenset til kun det.

– Vi tolker bildet dit hen at det promoterer pride, og det er noe langt mer enn bare homofili. Pride-konseptet eies av organisasjonen Fri. De har som intensjon å fremme kjønnsmangfold og seksuelt mangfold, uten at jeg vet hvor de setter grensene for dette.

– Hvor mener du grensene burde settes?

– Ved den klassiske kristne forståelsen av samliv, der man har en ektefelle man er trofast med livet ut. Dette av hensyn til samlivet, men også barna. De har en rett til å kjenne sitt biologiske opphav og at de biologiske foreldrene passer på dem.

– Kan ektefellen da være av samme kjønn?

– Igjen knytter dette seg opp mot barnas rett til å kjenne sitt opphav og deres relasjon til sine biologiske foreldre. Det burde være en pekepinn.

For det meste positivt

Både Tor Jæger Koppang og Frida Marie Grande forteller at mottakelsen av bildene i aller største grad har vært god.

Koppang har fått meldinger fra privatpersoner og lærere rundt om i landet som skryter av initiativet, og som oppfordrer andre til å gjøre noe lignende for deres skoler.

Også Grande får hyggelige tilbakemeldinger fra andre.

– Folk som er uavhengig av denne saken har sendt meg bilder av at de går med T-skjorte med kongen på når de skal på jobb i barnehagen, og bilder av plakater som henges opp på skoler.