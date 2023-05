Steinras i Indre Arna i Bergen

Politiet har fått melding om et steinras ved Teigane i Indre Arna i Bergen. Ingen personer eller bygninger skal være tatt av raset. Politiet er på stedet for å undersøke omfanget.

– Det har ikke beveget seg ned mot bebyggelse, så per nå er det ingen stor dramatikk, sier operasjonsleder Stine Mjelde i politiet.

De skal nå undersøke området med drone. Raset har heller ikke kommet ned i vegbanen, men kan ha gått over en tursti. Mjelde opplyser at det er bratt på stedet, og at det er et kjent område for mindre steinras. Dei som melde frå om raset skal ha høyrt, men ikkje sett raset.