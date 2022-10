«Langskip» er et prosjekt innen karbonfangst og -lagring (CCS). Denne teknologien trekkes fram som viktig for å nå klimamålene i Paris-avtalen av blant annet IPCC og IEA.

«Langskip» består av to fangstanlegg og et lagringssted for klimagassen CO₂ .

Det ene fangstanlegget skal bygges ved HeidelbergCements fabrikk i Brevik. Her skal det fanges 400.000 tonn CO₂ årlig.

Det andre fangstanlegget skal bygges ved gjenvinningsanlegget ved Klemetsrud i Oslo. Anlegget eies av Oslo Kommune, Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. Også her skal det fanges rundt 400.000 tonn CO₂ årlig.

Lagringsprosjektet kalles «Northern Lights» og eies av Equinor, Total og Shell. Fra en terminal i Øygarden skal CO₂ pumpes via en rørledning til en brønn og lagres permanent 2.600 meter under havbunnen.

Kostnaden for alle tre prosjektene ble anslått å være 25,1 mrd over ti år. Siden er det varslet kostnadsøkninger både i Brevik og på Klemetsrud.

Statens skal etter planen bidra med 16,8 mrd kroner.