Startar opp planarbeidet for Vikafjellstunnelen

Planarbeidet for Vikafjellstunnelen vil starte i år. Det har fylkeskommunen fått vite av samferdsledepartementet. Vestland fylke sende innspel om å vente med oppgraderinga av Lærdalstunnelen til Vikafjellstunnelen er klar, men fekk avslag. Til svar fekk fylkeskommunen vite at planarbeidet for Vikafjellstunnelen er på trappene. – Gledeleg, seier Vik-ordførar Roy Egil Stadheim, som no skal passe på at handling følger ord.