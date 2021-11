Stappfulle parkeringshus i norske byer – parkeringssjef håper folk reiser kollektivt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredrik Brinchmann-Hansen har nærmest har sluttet å reise kollektivt etter pandemien kom til Norge.

Nå kjemper han og tusenvis av andre i stedet om parkeringsplasser i byene. Mandag hadde han flaks i Bygarasjen i Bergen.

– Vanligvis parkerer jeg ytterst her, men det var ikke mulig i dag. Det er betydelig flere biler her nå enn det var før pandemien, sier Brinchmann-Hansen.

Selv om det er halvannen måned siden Norge åpnet opp, holder han fortsatt igjen av smittevernhensyn.

– Jeg er nok mer restriktiv enn mange andre er, sier Brinchmann-Hansen.

Men mange tenker også trolig som ham, viser tall fra norske parkeringshus.

I Bergen og Trondheim har pågangen økt med nesten ti prosent siden 2019, og det fører til fulle parkeringshus store deler av dagen.

One Park som drifter omtrent 80 parkeringshus i Oslo og Akershus har økt omsetningen med rundt ti prosent sammenlignet med 2019.

FULLT: I Bygarasjen i Bergen må bilistene kjempe om plassene. Foto: Linnea Skare Oskarsen

Voldsomt trykk

I Bergen sitter daglig leder, Trond Birkeland, i Bergen parkering og studerer tallene.

– Bygarasjen har alltid vært stor, god kapasitet – det har alltid vært ledig. At det i realiteten er fullt mellom klokken 10 og 14 er en ny situasjon, sier han.

I oktober var det omtrent like mange biler i døgnet som samme tid i 2019, men i år er det en kraftig reduksjon på kvelds- og helge-belegget. Det betyr travlere dager.

Tendensen er lik i andre norske byer.

I Trondheim har sykehuset St. Olav leid et helt parkeringshus av Trondheim parkering for å sikre plasser til de ansatte.

Daglig leder av parkeringstjenesten, Stian Thorgaard, forteller at det er et voldsomt trykk mot de 950 plassene fordelt på tre parkeringshus i sentrum.

– Det er mange frustrerte kunder som trenger plass, men ikke finner noen. Vi håper at flere velger å kjøre kollektivt igjen, så vi får mer omløp på de parkerende, sier Thorgaard.

I Oslo har ikke One Park opplevd å ha helt fulle parkeringshus, men merker økningen av privatbilister.

– Disse to årene har vært relativt spesielle og vi venter egentlig bare på at markedet skal normalisere seg og folk starter å reise mer kollektivt igjen. Men jeg tror det vil ta litt tid, når smittetallene går opp og ned, sier daglig leder, Leif Gjermund Nymoen, i selskapet.

MDG-byråd: – Utrolig leit

Byutviklingsbyråd i Bergen Thor Haakon Bakke (MDG), synes tallene er nedslående.

– Vi har jobbet i mange tiår med å få opp kollektivdekningen i Bergen og i Vestland fylke. Det er utrolig leit å se at nå må vi ta et skikkelig krafttak for å folk tilbake igjen på buss og bane, sier han.

– Er det aktuelt å øke eller senke antall parkeringsplasser i byen?

– Det er de siste månedene vi har sett at trafikktallene har økt veldig. Vi følger utviklingen tett, men akkurat hva som skulle bli aktuelt må vi komme tilbake til, svarer byråden.

-FØLGER MED: Byutviklingsbyråd i Bergen, Thor Haakon Bakke, sier den politiske ledelsen følger situasjonen nøye. Foto: Suzanne Sagebø