Spesialeininga gjer undersøkingar etter at politibil krasja på Stord

Spesialeininga for politisaker gjer innleiande undersøkingar etter at ein politibil under utrykking fekk sleng, og kolliderte med ein lyktestolpe på E39 på Heiane laurdag føremiddag. Det skriv Sunnhordland.

Det var glatt på staden, og fleire vitne seier til avisa at dei reagerte på farta til politibilen.

I første omgang skal spesialeininga gjera innleiande undersøkingar, Deretter tek dei stilling til om saka skal etterforskast. Ingen personar kom til skade i uhellet.