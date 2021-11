Solveig Eikesdal har kjørt Fløibanen opp og ned Fjellsiden i Bergen i fire år. Men denne vinteren skal Fløibanen pusses opp og få nye vogner.

Egentlig skulle rundt 20 av de ansatte permitteres. I stedet har flere fått tilbud om å jobbe i andre bedrifter i byggeperioden.

Eikesdal kan man nå se i ny, midlertidig, uniform på restauranten Hoggorm i Bergen sentrum.

– Jeg har ikke tålmodighet til å være permittert. Det er utrolig fint å få komme på en plass som dette. Å gå fra byens beste utsikt til byens beste pizza er ikke det verste, sier Solveig Eikesdal.

UTÅLMODIG: Eikesdal forteller at hun føler seg heldig som slipper å gå hjemme mens vognene byttes ut. Foto: Privat

Utveksler fast ansatte

– Jeg lærer mye nytt og blir utfordret på andre nivåer. Jeg tar med meg gode erfaringer når jeg skal tilbake til Fløibanen, sier Eikesdal.

En annen vognfører på Fløibanen fikk jobb på Ulriksbanen i byggeperioden. Andre får prøve seg som pleiemedhjelpere, i parkeringshus og på SFO.

SIKRER TRYGGHETEN: Fløibanen har fremdeles arbeidsgiveransvar for de ansatte som er leid ut gjennom Shareskills. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Det er ikke nødvendigvis den jobben de hadde tidligere, men dette er jo en jobb som gir en motivasjon på en større skala enn om de skulle gått permittert i denne byggeperioden, sier Anita Nybø, administrerende direktør i Fløibanen.

– Folk hadde veldig lyst til å fylle dagene med noe meningsfullt, i stedet for å alternativt være permittert, sier hun.

De ansatte har fortsatt fast stilling hos Fløibanen, og skal tilbake på jobb der når byggeperioden er over.

«Delingsøkonomi» i arbeidslivet

Avtalen mellom Fløibanen og de ulike bedriftene ble til gjennom selskapet Shareskills. Bedriften ønsker å gjøre det mulig å utveksle fast arbeidskraft mellom bedrifter.

– Vi finner bedrifter med tilgjengelig ansatte og bedrifter som har behov. Vi kobler disse sammen og setter i gang en avtale om deling, sier daglig leder i Shareskills, Øystein Haukås.

Selv kaller de det delingsøkonomi i arbeidslivet, men med fast ansatte, og understreker at de ikke kan sammenlignes med bemanningsbyråer.

DELINGSØKONOMI: Øystein Haukås er daglig leder i Shareskills, som driver med det de selv kaller delingsøkonomi i arbeidslivet. De er grunnen til at Eikesdal har en jobb å gå til Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Vi lager avtaler mellom bedrifter som driver med noe og har ledig kapasitet i en periode eller over lengre tid. Vi er ikke en bedrift som ansetter mennesker og leier dem ut, men vi legger til rette for at arbeidskraft kan deles mellom bedrifter, sier Haukås.

– Trygt ansettelsesforhold

Han mener bedriften arbeider i tråd med den nye regjeringens ønske om å redusere midlertidighet i arbeidslivet.

– Man har et trygt og godt ansettelsesforhold i en bedrift, men jobber delvis for en annen bedrift i stedet for å være vikar og ha utryggheten om de har jobb neste måned, sier han.

Fløibanen står for lønna, pensjonsrettighetene og oppfølgingen av den ansatte. Den som leier den ansatte, betaler leiepris til Fløibanen.

Shareskills får 10 prosent av denne summen.

– De har ansettelsesforholdet hos Fløibanen. Tryggheten er akkurat som før og lønna er inne den 15. hver måned, sier Nybø i Fløibanen.

STORTRIVES: Eikesdal sier selv at hun ikke har tålmodighet til å være permittert, og at hun setter stor pris på å få jobbe på restauranten Hoggorm i Bergen Foto: Andrea Krüger / NRK

– Mer lukrativt

Erik Svensson, leder for Vestnorsk transportarbeiderforening, en avdeling i Fellesforbundet, sier de ansatte har vært positive til ordningen.

Svensson forteller han er positiv til tiltaket så lenge likebehandlingsprinsippet i Arbeidsmiljøloven blir fulgt. Dette prinsippet skal sikre at den innleide arbeidstakeren får minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som den ville fått om den var direkte ansatt i bedriften.

– Det er mye mer lukrativt å jobbe enn å være permittert. Vi er i utgangspunktet positive til tiltak der formålet er å tilby ansatte jobb i stedet for permittering, sier han.