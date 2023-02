Sogndal signerte forsvarsspelar

Sogndal Fotball og Kristiansund BK er samde om ein overgang for forsvarsspelar Martin André Sjølstad. Martin har allereie slutta seg til troppen og er med på treningsleiren i Spania.

Sogndal Fotball og Sjølstad har signert ein avtale som strekkjer seg ut sesongen 2025.

– Etter lengre tids arbeid inn mot både Martin og KBK er det gledeleg at me no kunne ønskje spelaren velkomen til Sogndal, seier Håvard Flo i ein pressemelding.