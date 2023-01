Snøraset på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet skal ha gått over vegen. Her var det kolonnekøyring, men no er fjellovergangen stengd grunna raset.

– No vil det bli stengd ei stund. Her skal geolog opp og gjere undersøkingar, fortel trafikkoperatør Jan Audun Marøy på Vegtrafikksentralen Vest til NRK.

Han omtalar snøraset som stort.

Like over klokka 07.10 oppdaterer trafikkoperatør Ronny Sleire med at ingen bilar som var i kolonnekøyring vart tekne av raset.

Raset har gått på austsida av fjellovergangen, i nærleiken av Storeskar.

Vegvesenet vil venta til det blir dagslys før ein sender opp geolog og vegen vil difor vera stengd ei god stund.

Mange stengde fjellovergangar

Det er ruskevêr på fleire fjellovergangar i Sør-Noreg onsdag morgon og fleire av dei er heilt stengd.

– Det er rett og slett dårleg vêr og ruskete. Ifølge meteorologane skal vêret bli betre utover formiddagen, så statusen på vegane vil truleg endre seg utover dagen, seier Marøy.

Det er sendt ut gult farevarsel for kraftig snøfokk i fjellet.

Status på vegane er slik (klokka 06:50):

E6 Dovrefjell: Stengd grunna kraftig vind

E145 Haukelifjell: Kolonnekøyring

Rv7 Hardangevidda: Stengd

Rv52 Hemsedalsfjellet: Stengd grunna snøras

Rv13 Vikafjellet: Stengd

Rv9 Hovden-Haukeli: Kolonnekøyring

Fv50 Hol-Aurland: Stengd

Fv53 Tyin – Årdal: Stengd

E16 Filefjell: Opent

Rv15 Strynefjellet: Opent

E16 over Filefjell mellom Valdres og Sogn og Strynefjellet er difor einaste heilt opne fjellovergang mellom aust og vest i Sør-Noreg akkurat no.

Kraftig vind og snøfokk

Farevarselet for kraftig snøfokk gjeld fram til klokka 12.00 onsdag. Det gir dårleg sikt og vanskelege køyreforhold, fordi snø også kan pakke seg i vegbana.

Meteorologisk institutt ber folk rekne ekstra tid til transport og køyring og bruke riktige dekk.

I Rogaland vart det i går kveld sendt ut gult farevarsel for kraftig vind. Det er også venta kraftig vind frå Lindesnes og heilt til svenskegrensa, samt på utsette stader nordover, på Vestlandet og i Trøndelag.