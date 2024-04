Snø på fleire fjellovergangar

På fleire av fjellovergangane i Vestland er det godt med snø fredag morgon. Webkamera til Statens vegvesen viser snø, både på Rv. 7 over Hardangervidda, E134 Haukelifjell og Seljestad og E16 Filefjell. Statsmeteorolog Haldis Berge seier til NRK at snøgrensa no er på rundt 300 meter. På Austlandet er det også snø i lågare område, og der åtvarar meteorologane mot sommardekk. April er ofte kalla ein «luremånad»