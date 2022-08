Slik såg det ut då lynet slo ned i pipa: – Eg høyrde berre «BANG»

Det er få lyn i Norge: Det lyner rundt 44 ganger hvert minutt på verdensbasis, men lynnedslagene er ulikt fordelt. 70% av verdens lyn kommer i tropene. Nord- og Sørpolen er områdene med færrest lyn.

I Norge slår mange lyn ned mot bakken: Lyn kan gå mellom skyer eller mellom sky og bakke. Gjennomsnittet på kloden er 25:75. I tropene går en stor andel av lynene mellom skyer (90:10) mens det i Norge er like mange av hver type (50:50). Grunnen er at det elektriske området i skyene I Norge ligger nærmere bakken sammenlignet med i tropene. I tropene er lufta varmere. Dermed vil vann fryse til is høyere oppe, og det er prossesen der dråper fryser til is som lager ladningsforskjellene inne i skyen.

Mest lyn om sommeren: Sommer er høysesong for lyn i Norge og da er Østlandet mest utsatt. Om vinteren er det kyststripen i vest og nord som får mest lyn.

Kan bli mer lyn i fremtiden: Et varmere klima kan gi grobunn for tordenvær. En studie fra Meteorologisk intitutt viser en sannsynlig økning på 25 prosent for hele landet fram mot 2050, og økningen vil fortsette fram mot 2100.

Et lyn er en gigantisk gnist som oppstår når luften ikke klarer å holde positive og negative elektriske ladninger fra hverandre.

Torden: Oppstår når lufta rundt lynet blir varmet opp i løpet av kort tid (30 000 grader celsius). Lufta utvider seg og skaper en sjokkbølge som beveger seg utover i alle retninger. Et lyn kan være flere kilometer langt og lyden vil derfor komme til deg til ulike tider.

