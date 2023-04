Sør-Noreg får også ein våt start på månaden.

– 1. mai kjem det inn eit lågtrykk frå vest som gir ein del nedbør, særleg sør for Stad. Det vil vere meir byepreg i Midt-Noreg, fortel meteorolog Dina Stabell.

Tysdag klarnar det litt opp sør for Stad, mens det held fram med byer nord for Stad. Det same gjeld onsdag. Byene nord for Stad kan kome som sludd onsdag, men gir seg litt utover dagen.

Nord i landet blir det også litt nedbør 1. mai.

Dei lågaste temperaturane ser ut til å bli i Nordland, der nedbøren kan kome som sludd. Nedbøren kjem som regn i Finnmark.

Slik prognosane ser ut no, kan det også kome nokre byer i Troms.

– Byene held fram tysdag, med nordleg vind, fortel Stabell.

– Då ser det ut som det også blir ganske låge temperaturar. Det kan kome som sludd utover onsdagen.

Byeaktiviteten minkar i nord utover onsdagen.