Tidligere denne uken kom søkertallene til høyere utdanning ut. De viser at færre søker seg til teknologistudier.

– Det er ikke bra, teknologi er jo fremtiden. Vi trenger flere ingeniører og teknologer, sier masterstudent Maren Forstrønen Rong.

Hun studerer havteknologi ved Universitetet i Bergen. Til våren er hun ferdig med masteren sin.

Jobb fikk hun allerede før jul. Det samme gjorde resten av klassen hennes også.

– De fleste jeg vet om fikk opp til flere jobbtilbud. Selv måtte jeg takke nei til to stykker, før jeg fant den rette jobben for meg, sier hun.

PRAKTISK: Gjennom studiet har Rong fått prøve seg på ulike arbeidsoppgaver. Her i forbindelse med masteroppgaven hun leverer nå i vår. Foto: PRIVAT

Mangler 10.000 ansatte

Tall fra Samordna opptak viser at det har vært en nedgang på nesten 6 prosent i førstevalgssøkere til teknologi- og ingeniørstudier fra året før.

Nedgangen får NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, til å slå alarm.

– Det er en stor utfordring fordi det er et skrikende behov etter den typen kompetanse i norsk næringsliv nå, sier viseadmininsterende dirketør Anniken Hauglie.

Mer enn 4 av 10 NHO-bedrifter har forsøkt å rekruttere denne kompetansen, uten hell.

– Vi trenger denne fagkompetansen for å kunne gjennomføre det grønne skifte, og for å kunne finne gode løsninger for fremtiden, sier hun.

ETTERTRAKTET: – Behovet er større enn noen gang før, sier Anniken Hauglie, viseadmininsterende dirketør i NHO. Foto: Moment Studio / Moment Studio

I 2021 manglet bedriftene rundt 10.000 nyansatte med ingeniør og tekniske fag, ifølge Hauglie.

– Jeg kan garantere jobb

Da er det kanskje ikke så rart at Rong og hele klassen hennes har jobb lenge før de er ferdige på studiet.

– For de som velger teknologifag nå, kan jeg garantere et spennende yrke, og ikke minst en jobb i andre enden, sier Hauglie.

Les også: Sjekk lista: Dette er dei mest populære studiane i år

Bekrefter nedgang

Ingrid Christensen er leder for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hos Universitetet i Bergen. Hun kan bekrefte at nedgangen merkes, også hos dem.

MERKER NEDGANG: Ingrid Christensen fra UiB mener det er viktig at studenter velger teknologifag. Foto: UIB

– Vi har hatt en nedgang. Men ser vi tilbake til 2019, er det likevel en liten vekst.

Hun sier de vil klare å fylle alle studieplassene sine i år også.

– Vi må likevel ta nedgangen på alvor. Vi skal fortsette å satse på rekrutering til disse fagene.

– Ikke nøl

Til studenter som vurderer å starte på teknologistuder til høsten har Rong en klar beskjed.

– Ikke nøl med det, bare gjør det. Det er veldig,veldig gøy. Du lærer veldig mye, og det er en variert hverdag.

Nå ser hun og resten av klassen frem til å for fult begynne i nye jobber.

– Jeg gleder meg veldig. Det er en litt mindre bedrift, men den passer meg veldig bra.