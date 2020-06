– Det er veldig viktig at vi brukar seriøse aktørar slik at vi får inn dei skattane og avgiftene som vi trenger for eit velfungerande velferdssamfunn, seier Marianne Løvlid i Skatteetaten.

I desse dagar køyrer Skatteetaten ei landsdekkande kampanje for å åtvare mot svart arbeid i handverksbransjen.

– Snyter staten for titals milliardar

– Konsekvensane kan vere store dersom ein nyttar seg av svart arbeid, seier seniorkonsulent i Skatteetaten Hildegunn Olsen.

Ho seier at kvar og ein av oss har eit ansvar for å handle kvitt, sjølv om ein kjem over tilbod om svart arbeid.

Administrerande direktør Jon Sandenes i Byggenæringens Landsforening er einig.

– Dersom du har kjøpt tenesta svart og du ikkje er nøgd med jobben som er gjort, så har du ingen reklamasjonsrett, seier han.

VIKTIG TILTAK: – Vi er veldig glade for at skatteetaten gjer dette tiltaket, og det er heilt naudsynt, seier Jon Sandenes som er administrerande direktør i Byggenæringens Landsforening. Foto: Moment Studio / Moment Studio

Sandenes seier at forbrukarar ikkje berre mister rettar, men bidrege også til å snyte myndigheitene for skattar og avgifter.

– Både vi og myndigheitene har gjort anslag på dette, og vi snakkar altså om titals milliardar kroner som vert unndratt.

Han seier at undersøkingar som dei har hatt med sine medlemsbedrifter syner at nesten 30 prosent av det som kjøpast er svart.

Sandenes seier at svart arbeid toppar seg i store byar, men påpeiker at det også skjer i distrikta.

– Dette er ikkje berre eit problem i byane. Dette er eit landsdekkande problem som må takast på alvor.

– Kan bli heldt ansvarleg

Skattekrimsjef Erik Nilsen seier at ved å unnlate å betale skatt og avgifter så betyr det mindre pengar til fellesskapet.

Han minner om at dersom du betalar for kjøp av tenester for meir enn ti tusen kroner i kontantar kan du bli stilt ansvarleg for det seljaren hadde som mål å unnlate å betale i skatt eller andre avgifter.

– Arbeidslivskriminalitet er eit samfunnsproblem vi har stort fokus på å overvinne, seier skattekrimsjef i Skatteetaten Erik Nilsen. Foto: Skatteetaten

– Dette gjeld ikkje berre ved enkeltkjøp, men også samla over tid med kjøp av same teneste.

Nilsen seier vidare at ved å betale via bank har du dokumentasjon på transaksjonen og du unngår å bli medansvarleg etter denne lovbestemminga.

Tips og råd rett i postkassa

No håper Skatteetaten at kampanjen «Sjekk kven du handlar med» kan bidra til at forbrukarane vel å handle hjå seriøse aktørar.

Dei reiser no landet rundt og deler ut brosjyrar rett i postkassa med tips og råd om korleis ein kan vere sikker på at ein handlar kvitt.

– Blant anna burde du som forbrukar krevje å få sjå eit HMS-kort av oppdragsgivar, då dette er pålagt alle i næringa å ha, seier Hildegunn Olsen.