Skarverennet er avlyst

Skarverennet er avlyst, melder Hallingdølen. Rennet går frå Finse til Ustaoset. Sterk vind skal ha vore hovudproblemet. – Løperne ser ikkje frå stikke til stikke, var beskjeden frå Finse ifølge Hallingdølen. Rennet skulle etter planen blitt arrangert for 50 gong, men det blir det ikkje noko av no for dei 10.000 påmelde.