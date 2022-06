Sjefen i Argentum går av

– Eg har kunngjort styret om at eg seier opp min stilling for å gå inn i partnarskap med Jan Olav Jørgensen og Bjørn Østbø i Idun Vesta, seier Høegh-Kron i ei pressemelding.

Dei siste vekene har Bergens Tidende avslørt korleis ein unik og svært lukrativ ordning, har gjeve Høegh-Krohn utbyte i millionklassen heilt sidan 2006.

Den administrerande direktøren kjem til å halde fram i oppseiingstida, men skal selja aksjane i Bradbenken Partner når han forlèt Argentum.

Slik fungerer Bradbenken-ordninga Ekspandér faktaboks Bradbenken Partner AS investerer i dei same fonda som Argentum. Når Argentum vedtek å investera i eit fond, skal 99 prosent av kapitalen investerast gjennom Argentum og 1 prosent gjennom Bradbenken Partner AS. Det betyr at viss Argentum skal investera 100 millionar kroner i eit fond, vil ein million bli investert gjennom Bradbenken Partner.

Det er aksjeeigarane i Bradbenken Partner AS som skal finansiera den eine prosenten som skal investerast gjennom selskapet.

Selskapet har to aksjeklassar: A-aksjar som blir eigde av leiande tilsette og av Argentum, og B-aksjar som berre blir eigde av Argentum, altså staten.

10 prosent av aksjane er A-aksjar, medan 90 prosent er statseigde B-aksjar.

Det inneber at når Bradbenken Partner AS investerer i eit fond, vil staten gjennom å eiga B-aksjane stå for 90 prosent av investeringa.

Kvart år har B-aksjane berre rett på ei given avkastning på kapitalen dei har skote inn i selskapet. A-aksjane får resten av overskotet, uansett kor stort det er.

Administrerande direktør Joachim Høegh-Krohn sit på 35 prosent av A-aksjane. Det betyr at han må skyta inn 3,5 prosent av kapitalen som Bradbenken Partner AS er forplikta til å investera. Samtidig får han 35 prosent av utbytet etter at staten har fått sin avkastning.

Når tilsette har slutta har dei krav på å få selt aksjane tilbake til Argentum til marknadspris. Kjelde: Bergens Tidende

Næringsministeren kasta nesten heile styret

Sidan 2006 har Argentum-sjefen tatt ut over 135 millionar kroner i løn. I fjor åleine var utbyte på 24,5 millionar kroner.

Det er Nærings- og handelsdepartementet som eig selskapet, som vart oppretta i 2001. Målet til selskapet var å skapa avkastning og ein meir velfungerande kapitalmarknad for selskap som ikkje var på børsen.

Førre veke kunngjorde næringsminister John Christian Vestre at han kasta alle utanom eit styremedlem i Argentum, på grunn av denne utbyteordninga.

– Eg meiner at den samla ordninga verken står fram rimeleg eller er i tråd med moderasjonslinja denne regjeringa står for. Eg er heller ikkje fornøgd med den grad av openheit som er vist, sa Vestre til NRK.

Til Bergens Tidende seier konstituert kommunikasjonssjef i Argentum, Marius Parmann, at avgangen ikkje har noko med avsløringane dei siste vekene å gjera.

Til NRK seier Parmann at dei jobbar med å få overgangen til å handterast på best mogleg måte for utviklinga til selskapet.

–Kva kjem denne avgangen til å gjera for Argentum?

–Joachim Høegh-Krohn har gjennom 16 år leia Argentum og bygga opp ein sterk organisasjon som skapar fantastiske resultat for staten som eigar, seier Parmann.